Українська студія створила рожевий дизайн для французького ресторану

Українська студія Between the Walls розробила дизайн інтер'єру для закладу Bon Bouquet у Парижі, що належить французькій компанії The Hungry Family.

Про це повідомили у Between the Walls.

Ззовні Bon Bouquet має досить спокійний вигляд – молочний фасад із лаконічними вивісками з назвою та логотипом, скляна система вікон, що згортається, але всередині основним кольором є соковито рожевий.

Однією з особливостей є широке використання мікроцементу для підлоги, лавок, шухляд і барної стійки. Цей міцний матеріал не лише забезпечує практичність і легкість у догляді, а й створює природну текстуру, яка гармонує із зеленим середовищем кафе. Нанесення мікроцементу та барельєф на стінах виконував український митець Ніколас Мун. Для обробки стелі було використано акустичну піну, яка відмежовує заклад від житлових квартир на вищих поверхах.

Простір створено таким чином, щоб гості хотіли його досліджувати. Столи та стільці яскравих рожевих відтінків чудово контрастують із пишною зеленню, що прикрашає кафе, створюючи динамічну та привабливу атмосферу. У глибині закладу розташувалася зона без денного світла з амфітеатром із рожевими корпусними меблями з подушками та м'яким жовтим освітленням.

Вбиральні мають дві різні колірні схеми, які підкреслюють естетику простору. Зелена ванна кімната прикрашена насиченими текстурованими стінами, які створюють заспокійливу, але водночас яскраву атмосферу. Використання органічних форм помітно в хвилястому дизайні дзеркала, що додає грайливий відтінок мінімалістичному простору, а також у світильниках Expolight з функціональними елементами, органічно інтегрованих у загальний дизайн.

Рожевий санвузол має теплі фактурні стіни та контрастні темні світильники, які додають нотки вишуканості. Обидві вбиральні створені не просто як функціональні приміщення, а й як невід’ємні частини загальної естетики кафе, заохочуючи гостей оцінити продумані деталі дизайну.

Фото: Between the Walls