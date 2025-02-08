Дивіться, які інтер'єри від українських студій перемогли на міжнародному конкурсі дизайну
Українські студії ZIKZAK Architects, AIIX Studio, Between the Walls, ISTO та Yod Group стали переможцями міжнародного конкурсу LIV Hospitality Design.
Про це пише "Хмарочос".
Київська студія ZIKZAK Architects здобула нагороду в категорії Interior Design Restaurant – Casual за проєкт ETHNO. Це ресторан, який поєднує етнічні мотиви з сучасним дизайном. Головні елементи іетер’єру — дерева з червоними нитками, що нагадують традиційну вишивку.
Студія Between the Walls здобула перемогу у номінації Restaurant — Casual із проєктом Bon Bouquet. Це кафе, розташоване на вулиці Ле-Пелетьє у Парижі. Дизайнери використали рожевий колір, багато рослин, мікроцемент для підлоги та настінний барельєф, створений українським художником Ніколасом Муном.
Інтер’єр ресторану Strichka на Берестейському проспекті в Києві від AIIX Studio переміг у категоріях Interior Design Restaurant – Theme та Interior Design Brand New.
Yod Group перемогли у категорії Interior Design Brand New. Журі відзначило їхній проєкт Lumo — бістро у Дніпрі, інтер’єр якого надихався італійським дизайном ХХ століття.
Компанія ISTO отримала нагороду в категорії Architectural Design Villa за проєкт сімейного будинку на 1,6 тисячі квадратних метрів у Дубаї. Особливість проєкту під назвою "Місяць" — скляний куб у скляному кубі.
Раніше ми писали, що екопанелі з невипаленої глини від української Makhno Studio перемогли на щорічному конкурсі Dezeen Awards у категорії “Дизайн поверхонь”.