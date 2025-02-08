Дивіться, які інтер'єри від українських студій перемогли на міжнародному конкурсі дизайну

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Валерія Гуржий
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Українські студії ZIKZAK Architects, AIIX Studio, Between the Walls, ISTO та Yod Group стали переможцями міжнародного конкурсу LIV Hospitality Design.

Про це пише "Хмарочос".

Київська студія ZIKZAK Architects здобула нагороду в категорії Interior Design Restaurant – Casual за проєкт ETHNO. Це ресторан, який поєднує етнічні мотиви з сучасним дизайном. Головні елементи іетер’єру — дерева з червоними нитками, що нагадують традиційну вишивку.

Студія Between the Walls здобула перемогу у номінації Restaurant — Casual із проєктом Bon Bouquet. Це кафе, розташоване на вулиці Ле-Пелетьє у Парижі. Дизайнери використали рожевий колір, багато рослин, мікроцемент для підлоги та настінний барельєф, створений українським художником Ніколасом Муном.

Інтер’єр ресторану Strichka на Берестейському проспекті в Києві від AIIX Studio переміг у категоріях Interior Design Restaurant – Theme та Interior Design Brand New.

Yod Group перемогли у категорії Interior Design Brand New. Журі відзначило їхній проєкт Lumo — бістро у Дніпрі, інтер’єр якого надихався італійським дизайном ХХ століття.

Компанія ISTO отримала нагороду в категорії Architectural Design Villa за проєкт сімейного будинку на 1,6 тисячі квадратних метрів у Дубаї. Особливість проєкту під назвою "Місяць" — скляний куб у скляному кубі.

Раніше ми писали, що екопанелі з невипаленої глини від української Makhno Studio перемогли на щорічному конкурсі Dezeen Awards у категорії “Дизайн поверхонь”.

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Опубліковано: 08 лютого 2025
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