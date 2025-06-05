На Бродвеї представили український мюзикл "Тигролови"

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Валерія Гуржий
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Український мюзикл "Тигролови" (The Hunters and the Hunted) презентували у Нью-Йорку на Бродвеї у форматі драматичного читання.

Подія відбулася в студії Open Jar, пише "Суспільне Культура".

Мюзикл створено на основі однойменного пригодницького роману Івана Багряного. Над проєктом працювали Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк і Богдан Решетілов, а режисеркою читання стала Ліза Рафферті. Бродвейське читання охоплювало 11 пісень, перекладених англійською, а також фрагменти діалогів. За музичний супровід відповідав український піаніст Руслан Рамазанов.

"Цей проєкт важливий не лише як художній твір, а як спроба донести до світу правду про українське минуле, яка досі недостатньо відома через десятиліття російської й радянської дезінформації", — прокоментував співавтор мюзиклу Кирило Бескоровайний.

Мюзикл розповідає історію Григорія Многогрішного – молодого українського інженера-авіатора, засудженого радянською владою до 25 років ув'язнення. Під час етапування він здійснює відчайдушну втечу з "ешелону смерті", стрибаючи з потяга в сибірську тайгу.

Після боротьби за виживання у диких нетрях Григорій знаходить притулок у родині Сірків — українських переселенців, які живуть у гармонії з природою та полюють на тигрів. Там він знаходить не лише прихисток, а й кохання. Проте майор НКВС Медвин має намір знайти та знищити Григорія.

Фото надані командою мюзиклу

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Опубліковано: 05 червня 2025
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