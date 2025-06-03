Американські актори зачитали воєнні щоденники українців: збирають гроші для "Госпітальєрів"

30 травня в мистецькому центрі Atlas у Вашингтоні відбулася премʼєра благодійних читань Diary of War: відомі театральні актори прочитали реальні історії українців під час війни. Метою заходу було вшанування памʼяті бойової медикині Ірини Цибух і збір коштів для добровольчого батальйону "Госпітальєри".

Про це повідомила організаторка події, культурна активістка Дар'я Коломієць.

Сценарій читань складався з семи історій, які обрали з-поміж 41 епізоду однойменного документального подкасту.

Герої, чиї історії лунали у Вашингтоні:

Ірина Цибух (позивний "Чека") – медійниця у цивільному житті, що стала бойовою медикинею "Госпітальєрів". 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку.

– медійниця у цивільному житті, що стала бойовою медикинею "Госпітальєрів". 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку. Олена Нікуліна – дружина бійця "Азову" Максима Нікуліна. Олена дізналася про свою другу вагітність, коли Максим був на "Азовсталі" в російській облозі. Чоловік перебуває в полоні вже три роки і досі не бачив свого сина.

– дружина бійця "Азову" Максима Нікуліна. Олена дізналася про свою другу вагітність, коли Максим був на "Азовсталі" в російській облозі. Чоловік перебуває в полоні вже три роки і досі не бачив свого сина. Денис Христов – екстелеведучий і волонтер, що вже три роки займається евакуацією цивільних із прифронтових населених пунктів.

– екстелеведучий і волонтер, що вже три роки займається евакуацією цивільних із прифронтових населених пунктів. Юлія Кочетова – фотожурналістка, яка працює в найнебезпечніших місцях України, розповідаючи про військові злочини росії. За свою роботу вона отримала премії Emmy та World Press Photo.

– фотожурналістка, яка працює в найнебезпечніших місцях України, розповідаючи про військові злочини росії. За свою роботу вона отримала премії Emmy та World Press Photo. Ольга Булкіна – клоунеса у київському "Охматдиті", найбільшій дитячій лікарні в Україні, яка в липні 2024 року постраждала від російської ракети.

– клоунеса у київському "Охматдиті", найбільшій дитячій лікарні в Україні, яка в липні 2024 року постраждала від російської ракети. Марат Шевченко – діджей і звукорежисер, що навесні 2022 року виїхав із окупованого Купʼянська на Харківщині на мотоциклі, рятуючи колекцію вінілів і вишиту сорочку.

– діджей і звукорежисер, що навесні 2022 року виїхав із окупованого Купʼянська на Харківщині на мотоциклі, рятуючи колекцію вінілів і вишиту сорочку. Юрій Марченко – головний редактор медіа Platfor.ma, який в перші тижні великої війни втратив свого собаку через брак вчасної ветеринарної допомоги.

Режисеркою читань виступила Мьюза Гьорніс, а історії читали Голлі Твайфорд, Емілі Таунлі, Тоні Нем, Лоліта Мері Горн, Дрю Копас, Ріні Вілсон та Джеремі Кіт Гантер.

Подію було приурочено до роковин загибелі Ірини Цибух. Торік про її смерть стало відомо напередодні читань у Нью-Йорку 2 червня. Ірина встигла підписати прапор для аукціону події, а також записати відеозвернення до глядачів. Тепер це відео показують глядачам, коли лунає історія "Чеки".

Після читань відбувся благодійний аукціон із розіграшем лотів – від шеврону за дизайном Ірини Цибух до вінілової платівки з колекції Марата Шевченка, яку він врятував з окупації.

Всі виручені кошти з події буде спрямовано на відновлення бази "Госпітальєрів", яку 25 квітня знищила російська ракета. З 2024 року в рамках проєкту вдалося зібрати понад $90 тисяч, які були спрямовані українським волонтерським організаціям.

Минулої осені в Бруклінському центрі театральних досліджень відбулися благодійні театральні читання "Щоденник війни: Жінки". Ініціатива зібрала понад $11 тисяч для медичного батальйону "Госпітальєри".

Фото надані організаторкою події