Австралійський стартап створив перший у світі біокомп’ютер на основі людських нейронів

Австралійський стартап Cortical Labs випустив перший у світі біокомп’ютер, що поєднує живі людські нейрони з кремнієвим чипом.

Про це пише IEEE Spectrum.

Пристрій має назву CL1 (Synthetic Biological Intelligence). У ньому використовують близько 800 тисяч нейронів, вирощених із клітин шкіри або крові дорослих донорів. Ці клітини залишаються життєздатними до шести місяців і перебувають під постійним доглядом вбудованої системи підтримки життя.

Вона контролює температуру, забезпечує поживними речовинами, фільтрує відходи й підтримує баланс середовища. У реальному часі нейрони генерують і сприймають електричні імпульси, адаптуються до стимулів і "навчаються" під час кожної взаємодії.

CL1 призначений для дослідницьких центрів, університетів і біотехнологічних компаній. Він може застосовуватись у нейронауках, розробленні ліків, моделюванні когнітивних процесів і навіть у майнінгу криптовалют.

Вартість одного пристрою — $35 тисяч, а при замовленні серверної стійки з 30 одиниць — $20 тисяч. Також стартап пропонує доступ до нейронних систем у хмарі за $300 на тиждень.

Перші 115 біокомп’ютерів будуть доступні для замовлення влітку 2025 року.