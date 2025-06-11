Скульптуру Родена, яку вважали копією, продали майже за $1 мільйон

Мармурову скульптуру “Відчай”, яку вважали копією роботи французького скульптора Оґюста Родена, визнали оригіналом. Після цього її продали на аукціоні у Франції за 860 тисяч євро ($983 тисячі).

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про фігуру жінки, яка обіймає коліна і тримає одну ногу. Роден створив її в 1892 році як частину масштабної композиції “Ворота пекла”, натхненної “Божественною комедією” Данте Аліґ'єрі.

Родина, якій належала робота Родена, зберігала її на піаніно, не знаючи про справжню цінність. Зрештою вони звернулися до французького аукціоніста Емеріка Руяка, який дослідив походження скульптури.

У березні він передав її Комітету Родена — науковцям, що вивчають спадщину митця. Експерти підтвердили автентичність скульптури і повідомили, що ця робота зникла після продажу на аукціоні в 1906 році.

“Ми її знову відкрили”, — прокоментував Руяк.

“Ворота пекла” — наймасштабніша та найамбітніша робота Оґюста Родена. Композицію замовила Дирекція образотворчих мистецтв Франції для входу до запланованого Музею декоративного мистецтва, який так і не був побудований.

На створення “Воріт пекла” скульптор витратив 37 років життя — від замовлення в 1880 році й до смерті у 1917-му.

Фото: Getty Images / Guillaume Souvant