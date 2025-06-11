Скульптуру Родена, яку вважали копією, продали майже за $1 мільйон

350
Ірина Маймур
share share

Мармурову скульптуру “Відчай”, яку вважали копією роботи французького скульптора Оґюста Родена, визнали оригіналом. Після цього її продали на аукціоні у Франції за 860 тисяч євро ($983 тисячі).

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про фігуру жінки, яка обіймає коліна і тримає одну ногу. Роден створив її в 1892 році як частину масштабної композиції “Ворота пекла”, натхненної “Божественною комедією” Данте Аліґ'єрі.

Родина, якій належала робота Родена, зберігала її на піаніно, не знаючи про справжню цінність. Зрештою вони звернулися до французького аукціоніста Емеріка Руяка, який дослідив походження скульптури.

У березні він передав її Комітету Родена — науковцям, що вивчають спадщину митця. Експерти підтвердили автентичність скульптури і повідомили, що ця робота зникла після продажу на аукціоні в 1906 році.

“Ми її знову відкрили”, — прокоментував Руяк.

“Ворота пекла” — наймасштабніша та найамбітніша робота Оґюста Родена. Композицію замовила Дирекція образотворчих мистецтв Франції для входу до запланованого Музею декоративного мистецтва, який так і не був побудований.

На створення “Воріт пекла” скульптор витратив 37 років життя — від замовлення в 1880 році й до смерті у 1917-му.

Фото: Getty Images / Guillaume Souvant

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 червня 2025
share share
Історичну садибу з печерами в центрі Києва повернули у власність міста Історичну садибу з печерами в центрі Києва повернули у власність міста Новий погляд на сирники: 6 солоних рецептів Новий погляд на сирники: 6 солоних рецептів У Львові зведуть перший в Україні ЖК із укриттями в кожній квартирі У Львові зведуть перший в Україні ЖК із укриттями в кожній квартирі Франція підвищує вартість квитків у музеях для туристів не з ЄС Франція підвищує вартість квитків у музеях для туристів не з ЄС
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.