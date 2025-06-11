У США створили фарбу, що змінює колір залежно від температури: як це працює

Американський дизайнер і винахідник Джо Дусе розробив термочутливу фарбу, яка змінює колір залежно від температури.

У холод вона стає темною, а в спеку — поступово світлішає, пише CNN.

За словами винахідника, така фарба допоможе будинкам краще зберігати тепло взимку й не перегріватися влітку.

Ідея зʼявилась, коли Дусе придбав будинок і вирішив його пофарбувати. Він задумався, який колір фасаду буде найефективнішим для клімату із жарким літом і холодною зимою. Винахідник надрукував 3D-моделі будинку, пофарбував їх у різні кольори й вимірював температуру всередині. Протягом року він виявив, що чорна модель була теплішою взимку на 7 градусів за Фаренгейтом, біла — прохолоднішою влітку на 12.

Так виникла ідея створити фарбу, яка змінюється сама. Винахідник узяв за основу термохромний пігмент, що містить кристали, і поєднав його з компонентами побутової фарби.

Через рік експериментів він подав патент на свою термочутливу фарбу, яка має сірий колір за температури нижче 77 градусів за Фаренгейтом і поступово світлішає з підвищенням температури.

Технологія буде найбільш корисною в регіонах із помірним кліматом — зі спекотним літом і холодною зимою. За оцінками Дусе, вона може зменшити витрати на енергію для опалення та охолодження на 15–30 %.

Фарба не обов’язково має бути лише білою чи чорною. Дусе каже, що її можна змінювати: наприклад, дім може ставати світло-блакитним улітку й темно-синім узимку.

На думку винахідника, така фарба може зʼявитися на ринку протягом 5–10 років. Зараз він шукає партнера серед виробників фарб або хімічних компаній, які допоможуть вивести продукт на ринок.

Він вважає, що така технологія може стати корисною не лише для приватних будинків, а і для шкіл, заводів чи громадських будівель, де потрібен контроль температури всередині.

За інформацією Міжнародного енергетичного агентства, будівлі споживають 30 % світової енергії. Фарба, яка зменшує потребу в обігрівачах і кондиціонерах, може стати одним із рішень для зменшення забруднення клімату.

Зображення: Joe Doucet x Partners