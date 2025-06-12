В Іспанії збудували оглядовий майданчик, що "співає" через вітер: фото

Архітектурна студія Puerto & Sánchez Arquitectos завершила будівництво оглядового майданчика Farrapona Geological Viewpoint у Кантабрійських горах на півночі Іспанії.

Про це пише Dezeen.

Конструкція розташована на гірському перевалі Альто-де-ла-Фаррапона — це найвища точка провінції Астурія, до якої можна дістатися автівкою.

Майданчик має форму замкненої петлі й відкриває панораму на 360 градусів. Його зібрали з девʼяти частин, попередньо виготовлених у майстерні за понад 100 км від локації.

Для будівництва використали атмосферостійку сталь, яка витримує значні перепади температур — від -20°C взимку до +30°C влітку — і не потребує складного догляду.

Підлога з перфорованого металу запобігає скупченню води та снігу. Водночас ці отвори створюють несподіваний ефект: коли дме вітер, конструкція “співає”, видаючи мелодійний звук.

Оглядовий майданчик доступний для людей на кріслах колісних: він тримається на чотирьох скошених опорах і зберігає єдиний рівень на вході й виході.

Уздовж маршруту розмістили девʼять табличок із інформацією про геологічні особливості регіону. Їх умонтували між поручнями так, аби не заважати краєвиду.

Проєкт переміг у муніципальному конкурсі, організованому владою Сомʼєдо. Це частина ініціативи з популяризації геологічної, етнографічної та природної спадщини регіону Астурія.

Фото: Jose Ramón Puerto Álvarez / Dezeen