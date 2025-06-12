Стіл-носоріг французького скульптора продали за $16,4 мільйона

На аукціоні Sotheby’s за $16,4 мільйона продали Grand Rhinocéros II — скульптуру у вигляді носорога із вбудованим письмовим столом, яку створив французький скульптор Франсуа-Ксав’є Лалан.

Про це пише ARTnews.

Торги тривали кілька хвилин і завершилися фінальною ставкою в $13,7 мільйона, яка з урахуванням комісій сягла $16,4 мільйона.

Grand Rhinocéros II — перший із восьми екземплярів серії, створений у 2003 році. Скульптура, виготовлена з патинованої бронзи, латуні та шкіри, має реальні розміри тварини: понад 2,5 метра завдовжки, 1,2 метра завширшки і 0,6 метра заввишки.

“Працюючи разом із дружиною Клод, Лалан змінив уявлення про межу між скульптурою і дизайном. Його Rhinocrétaire — водночас фантасмагорія і практична річ — уособлює ідею симбіозу краси й утилітарності”, — зазначають у Sotheby’s.

Grand Rhinocéros II вже з’являвся на торгах — у 2022 році інший екземпляр цієї серії був проданий у Парижі за €5,5 мільйона. А нещодавно іншу знакову роботу Лалана — бар у формі двох страусів із яйцем — придбали за €11,1 мільйона.

Grand Rhinocéros II — це друга найдорожча робота французького митця. Рекорд належить скульптурі Rhinocrétaire I, проданій на аукціоні Christie’s у жовтні 2023 року за $19,4 мільйона.

Французькі митці Франсуа-Ксав’є і Клод Лалан відомі тим, що поєднували сюрреалізм, функціональність і образи тварин у предметах побуту. Серед їхніх робіт є вівці-табурети, лави з фігур крокодилів, ванна-бегемот тощо. Сьогодні твори скульпторів залишаються одними з найзатребуваніших у колекціонерів.

Фото: Sotheby’s