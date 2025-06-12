Бренд Loewe випустив футболку з відходів апельсинів

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Ірина Маймур
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У новій літній колекції Paula’s Ibiza бренд Loewe представив футболку з тканини Orange Fiber — інноваційного матеріалу, виготовленого з відходів апельсинів.

Про це пише Modaes.

Шкірки, які залишаються після віджиму соку, переробляють на целюлозу, змішують із деревною масою й отримують волокна для текстилю. Тканину фарбують і тчуть у Португалії.

Проєкт реалізували спільно з італійським брендом Orange Fiber та іспанською компанією Pyratex, яка спеціалізується на екологічних інноваціях у моді. У новій лінії Pyratex Citrea вміст цитрусових волокон становить близько 20 %.

На дотик матеріал нагадує суміш шовку та віскози: він легкий, має гладку фактуру й добре пропускає повітря.

Фото: Loewe

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Опубліковано: 12 червня 2025
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