У Сіднеї звели аеропорт із дерев'яною хвилястою стелею — це проєкт бюро Захи Хадід

У Сіднеї завершилося будівництво Міжнародного аеропорту Західного Сіднея (Western Sydney International Airport), розробленого британським архітектурним бюро Zaha Hadid Architects у співпраці з австралійськими студіями Woods Bagot та Cox Architecture.

Термінал має модульну конструкцію, яку можна розширювати в майбутньому, пише Dezeen.

Дизайн об'єкту натхненний сонячним світлом і навколишнім середовищем. Його горизонтальна форма повторює низинну савану Камберлендської рівнини, що розташована на захід від Сіднея. Особливістю інтер'єру є хвиляста стеля з дерев'яних планок, спроєктована для фільтрації світла – це створює візерунки, які імітують сонячні промені на корі евкаліпта.

Інтер'єр оздоблений у теплих тонах. Завдяки заскленому вхідному фасаду простір наповнюється природним світлом, що створює відчуття спокою, ясності та зв’язку з навколишнім середовищем.

Відкриття Міжнародного аеропорту Західного Сіднея заплановано на кінець 2026 року. Розташований у районі Беджеріс-Крік, він стане другим аеропортом у місті та першим великим летовищем Австралії, збудованим за понад 50 років.

Фото: Dezeen / Brett Boardman, Trevor Mein