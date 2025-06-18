10 українських брендів, які створюють апсайкл-речі

Вони шиють костюми з речей із секонд-хендів, створюють окуляри з бракованих оправ і роблять сумки з перероблених пластикових кришечок. У добірці — 10 українських брендів, які перетворюють речі, що мали б опинитися на смітнику, на повноцінні дизайнерські продукти.

SPOGAD

Бренд SPOGAD з’явився майже два роки тому та створює аксесуари з переробленого пластику HDPE і LDPE. Команда збирає й сортує кришки та упаковку на дніпровській станції, подрібнює їх і змішує у “кольори-спогади”, з яких потім формують бусини та листи.

Наразі SPOGAD має три колекції аксесуарів: це сумки, прикраси й головні убори.

Окрема лінійка бренду має назву Zvízda і зроблена з прозорих кришок CD-дисків. Ці елементи перетворили на напівпрозорі прикраси, що можуть бути брелоком, кулоном чи деталлю сумки.

SPOGAD уже став офіційним членом французької асоціації Fashion Green Hub, увійшов до топ-50 премії Face of Faith 2023 (Marie Claire Business) і вийшов у фінал глобального конкурсу ClimateLaunchpad 2024.

Ціни: біло-прозора ниткова шапочка "Полудень" — 7 395 грн, сумка "Лемурійське озеро" — 23 940 грн

Де купити: на сайті

bettter

bettter — апсайкл-бренд, який у 2020 році заснувала стилістка й колишня fashion-директорка Vogue UA Юлія Пеліпас. Вбрання, у якому її регулярно бачили на світових тижнях моди, зокрема костюми у стилі Céline часів Фібі Файло, виявились не люксовими архівами, а прототипами для її власного лейблу.

У фокусі бренду — костюми, сорочки, спідниці, футболки та інші базові речі, які створюють з одягу, знайденого на секондах, ринках або в залишках виробництва. Всі колекції виготовляються в Україні. Започатковуючи bettter, Пеліпас сформувала скаутську команду, яка шукає одяг для перероблення в Києві, Івано-Франківську та Чернівцях.

Зараз bettter активно співпрацює з відомими міжнародними брендами. У лютому 2025 року на Тижні моди в Мілані в колекції Dsquared2 показали кілька виробів, створених bettter: корсет із ременів, реконструйований костюм і жакет з розібраними плечима.

Ціни: костюм LONZO темно-синього кольору — $1850, пряма спідниця кольору чілі — $410

Де купити: на сайті

OMELIA

OMELIA — київський редизайн-бренд, заснований Костянтином Омелею. Він переосмислює речі з секонд-хендів і стоків, перетворюючи їх на авторський одяг.

У новій колекції бренд звернувся до "Лісової пісні" Лесі Українки. Центральний образ дропу — сукня, що поєднує елементи вишиванки, обʼємні рукави, екошкіру та сучасний крій.

OMELIA також попрацював із класичними чоловічими піджаками, додавши до них обʼємні квіткові аплікації. Цей фірмовий елемент бренд переосмислює з сезону в сезон. У новій версії квіти доповнені металевими шипами, що імітують пірсинг тканини.

Ціни: чорна сукня Марічка — 9 926 грн, джинсова сорочка з квіткою — 7 392 грн

Де купити: на сайті і в магазинах у Києві, Дніпрі, Луцьку, Ужгороді, Чернівцях та Коломиї

CHERESHNIVSKA

Цей львівський бренд, заснований Іриною Коханою, працює на перетині моди, сталого розвитку й сучасного мистецтва. Тут не женуться за масовістю, а створюють кожну річ у обмеженій кількості.

Для пошиття використовують органічну бавовну, залишки виробництва, вінтаж і перероблені тканини. Частину матеріалів бренд отримує з секонд-хендів або безпосередньо від клієнтів. Наприклад, із джинсів, які вже втратили форму чи мають пошкодження, тут створюють нові речі: одяг розпорюють, перуть, вирізають усе зайве і перешивають заново. Аналогічно працюють із піджаками та сорочками.

Візуальній впізнаваності бренд завдячує принтам — їх розробляє креативна директорка Анастасія Розава, яка приєдналася до команди у 2016 році.

Також бренд пропонує опцію обміну: надіславши дві пари непотрібних джинсів, можна отримати знижку до 20% на нову річ.

Ціни: синьо-блакитні широкі джинси — 13 574 грн, чорні широкі джинси з вишивкою — 10 698 грн

Де купити: на сайті

BILAYER

BILAYER працює з тканинами зі стоків і речами з секонду, аби створювати базові речі, які не втратять актуальності з часом. У фокусі — апсайклінг як відповідальність і як форма взаємодії з мистецтвом.

У 2023 році бренд запустив проєкт Vintage meets Ukrainian artists — серію апсайклінг-речей із принтами, створеними молодими українськими художниками. У ньому брали участь девʼять митців, які трансформували 100 одиниць вінтажного одягу — від светрів до спідниць і суконь. Завдяки авторським роботам одяг набув нового змісту, і впізнати в ньому секонд майже неможливо.

Засновниця бренду Поліна вчиться на нейробіолога у Франції, тому працює віддалено. Принти вона розробляє на комп’ютері, а з логістикою в Києві допомагає команда. Частину прибутку бренд спрямовує на потреби ЗСУ й благодійні ініціативи.

Ціни: вінтажна спідниця з принтом Анжеліки Паливоди — 2 900 грн, в'язаний топ з принтом від dasha soma — 1 900 грн

Де купити: в Instagram

Not Silent Brand

Not Silent Brand пропонує колекції з прозорих суконь-сіток, светрів і топів із необробленими краями й дірками та інших нестандартних моделей для повсякденного гардеробу.

Особливої уваги заслуговує їхня апсайкл-лінійка шкіряних курток і пальт.

Процес створення куртки включає кілька етапів: спершу відбирають уживані речі з натуральної шкіри, сортують за станом і кольором, розрізають, реставрують, перекроюють за новими лекалами та збирають у новий виріб. У деяких моделях зберігають оригінальну підкладку, якщо вона має стилістичну цінність. Завершальний етап — додавання фурнітури й фірмової бірки.

Також бренд пропонує індивідуальний апсайклінг: можна надіслати стару шкіряну куртку чи плащ і отримати оновлену річ (іноді навіть доповнену беретами чи аксесуарами з тієї ж сировини). Весь процес — від оцінки до пошиття — займає близько тижня.

Ціни: шкіряні жакети — від €275, Oscar dress — 4 250 грн

Де купити: в Instagram

Tserkovnij

Бренд Tserkovnij заснував дизайнер Саша Церковний із Полтавщини. У фокусі — робочий одяг, мілітарі-естетика та апсайклінг. У його колекціях можна побачити вільні силуети, утилітарні тканини, натуральні матеріали, які з часом природно зношуються і втрачають колір, що дизайнер вважає естетичною перевагою.

Одяг умовно поділяється на дві лінійки: готовий базовий workwear (комбінезони, штани, шорти, сорочки) та апсайкл-одяг, який виготовляється здебільшого на замовлення. Серед прикладів останнього — анорак і куртка в техніці печворк зі старих джинсів Levi’s або кімоно з вінтажних тканин із ручним розписом.

Апсайклінг для творця бренду — це не просто повторне використання, а спосіб переосмислення одягу. Кожен виріб створюється з урахуванням наявних матеріалів, а старі речі розбирають, комбінують, латають і трансформують.

Ціни: блакитні кастомізовані Morphine jeans n.4 — 4 900 грн, чорні кастомізовані Morphine jeans n.1 — 4 900 грн

Де купити: на сайті

pilsok

Київський бренд аксесуарів Pilsok має апсайкл-лінійку рюкзаків і сумок, виготовлених з автомобільних подушок безпеки. Матеріал обрали не випадково: це міцний, водонепроникний нейлон із поліуретановим просоченням, який ідеально підходить для створення функціональних аксесуарів.

Для пошиття одного рюкзака потрібно приблизно три подушки. Їх розпорюють, очищують і комбінують між собою. Завдяки цьому кожен виріб має унікальний вигляд. Базовий матеріал доповнюють контрастними елементами, а також яскравими швами, стяжками й карабінами.

У майбутньому Pilsok планує використовувати й інші вторинні матеріали, наприклад, залишки тканин із виробництва.

Ціни: Chalk Bag — 1 300 грн, Pony Bag сірого кольору — 3 200 грн

Де купити: в Instagram

Pokode

Techwear-бренд Pokode, заснований Поліною Кобзєвою, працює з нестандартними матеріалами й робить акцент на апсайклінгу. Торік бренд представив светр, зв’язаний із електричних дротів, а в новій колекції Zoom — серію окулярів, створених із вінтажних і бракованих оправ.

Старі оправи знаходять на ринках або серед списаних складських залишків. Їх реставрують, а потім вручну обв’язують гачком тонкою бавовняною пряжею. Так з’являються Knitted Sunglasses — вʼязані сонцезахисні окуляри, кожна пара яких унікальна.

Ціни: в'язані сонцезахисні окуляри — 2 800 грн

Де купити: на сайті та в шоурумах у Києві (вул. Стрілецька, 7/6) та Харкові (вул. Римарська, 6)

KSENIASCHNAIDER

Бренд KSENIASCHNAIDER заснували Ксенія та Антон Шнайдери у 2011 році. Відтоді він став одним із флагманів української сталої моди.

Команда створює речі з переробленого одягу, deadstock-матеріалів і текстильних залишків, зосереджуючись на інноваційних силуетах, як-от асиметричні джинси, demi-denims і речі з джинсового “хутра”.

За роки роботи бренд отримав низку міжнародних нагород. Зокрема — від PETA Deutschland за Reworked Diagonal Patchwork Jeans, від Vogue Italia за участь у Next Green Talent, а також від компанії Kering, яка запросила бренд представити колекцію на виставці Pitti Uomo.

KSENIASCHNAIDER також неодноразово визнавався найкращим українським брендом сталої моди та чоловічого одягу.

Ціни: перероблена смугаста джинсова куртка — 24 000 грн, широкі перероблені клаптеві джинси — 15 500 грн

Де купити: на сайті та у флагманському магазині (Михайлівський провулок, 24)

Фото: сайти брендів