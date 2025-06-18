В Японії створили "розумний" пуховик, що допоможе заснути будь-де

Японська компанія Konel розробила "розумну" куртку-пуховик ZZZN, призначену для коротких перерв на сон. Цей інноваційний одяг використовує світло й звук, щоб допомогти своєму власнику заснути в будь-якому місці, пише CNN.

Куртка спроєктована для повсякденного носіння. Однак, коли користувач бажає подрімати, наприклад, під час дороги на роботу або додому, можна активувати "режим сну", просто піднявши капюшон.

Глибокий капюшон забезпечує приватність, а вбудована система перетворює біометричні дані (пульс і температуру тіла) власника на індивідуальні світлові та звукові сигнали: червоне світло м'яко занурює у сон, а синє допомагає прокинутися. Світлові пульсації імітують повільне дихання, а "нейромузика” безпосередньо впливає на мозкові хвилі, сприяючи засинанню.

"Ми хочемо допомогти людям легше заснути на їхніх умовах", – пояснює Даї Міята, креативний директор Konel. Це більше схоже на поєднання одягу та постільної білизни, додає він.

Пуховик вперше представили на Міланському тижні дизайну, наразі це концептуальний прототип. Його можна буде протестувати на виставці Expo 2025 Osaka з 24 червня по 7 липня 2025 року. Розробка отримала грант від Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, спрямований на вирішення проблеми недосипання в країні.

Фото: Konel