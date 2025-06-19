У Китаї звели бутик-готель, натхненний поезією й архітектурною спадщиною регіону

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Ірина Маймур
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У китайському місті Усі завершили будівництво нового бутик-готелю Hotel Wuxi MGallery Collection.

Над проєктом працювала архітектурна студія WATG у співпраці з Wimberly Interiors, пише Dezeen.

Готель звели в історичному районі Данкоу. Його будівлі орієнтовані по класичній осі північ-південь, а форми дахів і планування внутрішніх дворів є відсилкою до архітектурної традиції регіону.

Автори проєкту надихалися колишньою резиденцією поета Хуа Тай Ші, який мешкав у цих краях. Його образ і творчість стали наскрізним мотивом оформлення екстер’єру та інтер’єру готелю.

Поруч із Hotel Wuxi MGallery Collection проходить старовинний канал із арковими мостами та критими переходами — типовими елементами традиційного садового мистецтва регіону.

“Ми прагнули з повагою відтворити історичну спадщину, інтегрувати простори для громади та водночас створити сучасний готельний простір, який виходить за межі звичного гостинного досвіду”, — зазначив креативний директор WATG Рагхавендра Шанбхаг.

Одразу при вході відвідувачі потрапляють у внутрішній дворик Moon Court — простір із круглим отвором у даху, крізь який дощова вода стікає вниз, утворюючи водну завісу.

У головному вестибюлі облаштували бібліотеку з панорамним краєвидом на канал. Це сучасна інтерпретація домашньої книгозбірні поета Хуа. Тут же розташований бар зі стіною, оздобленою синьою керамічною плиткою ручної роботи. На плитці вирізьблені поетичні рядки, а підсвітка повторює ритм пензля. Це алюзія на традиційний живопис і поетичну каліграфію.

У ресторані реалізували стельовий дизайн, натхненний деревами. Підвісні інсталяції створюють відчуття, ніби вечеря відбувається просто під кроною.

Крім того, у готелі є чайна кімната та культурний простір, присвячений спадщині Хуа з реконструйованою водною інсталяцією Huang Shi Nong.

У готелі — чотири типи номерів, кожен із краєвидом на сад. Інтер’єри оформлені з використанням натурального дерева, стриманої кольорової палітри та репродукцій творів поета.

Фото: Seth Powers / Dezeen

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Опубліковано: 19 червня 2025
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