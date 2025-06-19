У Помпеях відтворили Сад Геракла — ось яким він був 2000 років тому

Археологічний парк Помпеїв презентував відреставрований Сад Геракла. Цей простір, зруйнований виверженням Везувію у 79 році нашої ери, був не просто місцем відпочинку, а центром виробництва парфумів, пише Artnet.

Проєкт спирався на дослідження американської ботанікині Вільгельміни Яшемські 1950-х років. Учена ідентифікувала пилок, спори та скам'янілості рослин, що дозволило максимально точно відтворити флору того часу.

Свою назву сад отримав на честь знайденої на його території статуї міфічного героя. Археологи також виявили численні флакони для парфумів та біологічні сліди троянд, оливкових дерев і виноградних лоз.

Наразі там висаджено тисячі фіалок, рускусів, старовинних троянд, а також виноградні лози та плодові дерева, які, ймовірно, використовувалися для виготовлення ароматів.

Одним із завдань проєкту стала реконструкція стародавньої іригаційної системи. Вона дозволяла садівникам ефективно поливати рослини, використовуючи мережу каналів і резервуарів.

Цей проєкт є частиною ширших зусиль Археологічного парку Помпеїв з вивчення та відтворення повсякденного життя стародавнього римського міста до його руйнування.

Фото: Pompeii Parco Archeologico