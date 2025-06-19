У Помпеях відтворили Сад Геракла — ось яким він був 2000 років тому

723
Артем Черничко
share share

Археологічний парк Помпеїв презентував відреставрований Сад Геракла. Цей простір, зруйнований виверженням Везувію у 79 році нашої ери, був не просто місцем відпочинку, а центром виробництва парфумів, пише Artnet.

Проєкт спирався на дослідження американської ботанікині Вільгельміни Яшемські 1950-х років. Учена ідентифікувала пилок, спори та скам'янілості рослин, що дозволило максимально точно відтворити флору того часу.

Свою назву сад отримав на честь знайденої на його території статуї міфічного героя. Археологи також виявили численні флакони для парфумів та біологічні сліди троянд, оливкових дерев і виноградних лоз.

Наразі там висаджено тисячі фіалок, рускусів, старовинних троянд, а також виноградні лози та плодові дерева, які, ймовірно, використовувалися для виготовлення ароматів.

Одним із завдань проєкту стала реконструкція стародавньої іригаційної системи. Вона дозволяла садівникам ефективно поливати рослини, використовуючи мережу каналів і резервуарів.

Цей проєкт є частиною ширших зусиль Археологічного парку Помпеїв з вивчення та відтворення повсякденного життя стародавнього римського міста до його руйнування.

Фото: Pompeii Parco Archeologico

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 червня 2025
share share
Amazon відкриває перший завод із виробництва роботаксі Zoox Amazon відкриває перший завод із виробництва роботаксі Zoox У Мехіко відкрили ресторан без смітника — він уже отримав "зелену зірку" Michelin У Мехіко відкрили ресторан без смітника — він уже отримав "зелену зірку" Michelin Кличко відхилив петицію про надання Житньому ринку статусу памʼятки Кличко відхилив петицію про надання Житньому ринку статусу памʼятки У Китаї звели бутик-готель, натхненний поезією й архітектурною спадщиною регіону У Китаї звели бутик-готель, натхненний поезією й архітектурною спадщиною регіону
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.