Колекцію речей Девіда Лінча продали на аукціоні за $4,2 млн

Колекція з понад 450 особистих речей і пам'ятних предметів покійного режисера Девіда Лінча була продана на аукціоні Julien's Auctions, зібравши загалом понад $4,25 мільйона.

У торгах взяли участь сотні колекціонерів і шанувальників митця, пише Variety.

Найдорожчим лотом аукціону стали сценарії до нереалізованого проєкту "Ронні Рокет: Абсурдна таємниця дивних сил існування", які принесли $195 тисяч. Сам Лінч описував цю роботу як історію "про електрику та трифутового хлопця з рудим волоссям".

Режисерське крісло творця "Твін Пікс" було продано за $91 тисячу. Перед продажем цей лот здійснив "таємничий тур" Лос-Анджелесом, відвідавши відомі локації з фільмів режисера.

Три сценарії фільму "Малголланд Драйв" пішли з молотка за $104 тисячі. Копії сценаріїв пілотного епізоду "Твін Пікс" з оригінальною закресленою назвою "Northwest Passage" придбали за $91 тисячу.

Легендарні червоні штори та зигзагоподібний килим із серіалу знайшли нового власника за $32,5 тисячі, а фото ядерного вибуху з 7-го епізоду “Твін Пікс: Повернення” продали за $45,5 тисячі.

Особливе місце в колекції посідали предмети, пов'язані з любов'ю Лінча до кави. Його домашня еспресо-машина La Marzocco GS/3 була продана за $45,5 тисячі, а професійна електрична кавомолка Mazzer mini (A) – за $7,8 тисячі.

"Глобальна реакція на аукціон свідчить не лише про культурне значення спадщини Лінча, але й про глибоке захоплення та повагу, яку він викликає серед шанувальників, співробітників та колекціонерів", – підкресили у Julien's Auctions.

Фото: Julien’s Auctions