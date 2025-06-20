У США створили камеру, яка перетворює фотографії на вірші

Розробники з Нью-Йорка представили Poetry Camera — пристрій, що генерує вірші на основі зображень, пише Creapills.

Замість фотографій він "друкує емоції", а тексти створює за допомогою штучного інтелекту — GPT-4 від OpenAI або Claude 4 від Anthropic.

На вигляд Poetry Camera нагадує ретро-Polaroid, однак усередині міститься мінікомпʼютер Raspberry Pi, термопринтер і програмне забезпечення на базі ШІ. Камера аналізує сцену перед об’єктивом — кольори, форми, обличчя — і створює вірш. Поезія може бути у формі хайку, сонета або вільного вірша. Текст одразу друкується на термопапері у форматі чека.

Кожен вірш — унікальний. Камера не зберігає інформацію в цифровому вигляді, не дублює тексти й не має архіву. Якщо втратити надрукований вірш, він зникне назавжди. Така філософія — свідоме рішення авторів, дизайнерів Келін Керолін Чжан і Раяна Мазера.

Проєкт став відповіддю швидкій цифровій культурі. Він пропонує не фіксувати реальність, а інтерпретувати й переосмислювати її.

Проєкт має відкритий код і доступний на GitHub . Камеру можна зібрати самостійно або замовити вже готову версію, яку роблять вручну в мікрофабриці в Нью-Йорку.

Фото: Poetry Camera