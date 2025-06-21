Бренд Lady Di atelier випустив колекцію, присвячену письменниці й мандрівниці Софії Яблонській

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Ірина Маймур
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Український бренд Lady Di atelier презентував літню колекцію “Світло в тобі”, присвячену мандрівниці, письменниці й фотографці Софії Яблонській.

Усі речі — з ілюстраціями, що вшановують її життя, твори й дух подорожей.

У центрі колекції — шовкові хустини з принтами “Теура” та “Безмежність”, в яких закладені символи творчості та мандрів Яблонської. Назва хустини “Теура” відсилає до імені героїні книги “Далекі обрії” — таїтянки, яку Софія описувала з великою симпатією та ніжністю.

Як зазначають в телеграм-каналі Street Style Hunter, ілюстрації для принтів намалювали автори бренду, серед яких — ветеран на ім’я Іван, який створив зображення самої Софії Яблонської та візуальні символи її мандрів.

Окрім хустин, до колекції увійшли oversize футболки з написом “Тримай своє світло”.

Софія Яблонська — українська мандрівниця, операторка, режисерка, журналістка, авторка книжок-бестселерів та фільмів про екзотичні країни. Вона об’їздила Північну Африку, Південно-Східну Азію, Північну і Південну Америки, Індонезію, Нову Зеландію та Австралію.

Фото: Lady Di atelier

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Опубліковано: 21 червня 2025
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