У Китаї створили електромотоцикл, що літає: першу модель вже продали на аукціоні

13
Ірина Маймур
share share

Китайська компанія Kuickwheel представила Skyrider X6 — триколісний електромотоцикл, здатний не лише їздити, а й літати.

Про це пише designboom.

Гібрид мотоцикла та дрона презентували 16 червня і одразу продали на аукціоні.

Skyrider X6 може злітати, зависати в повітрі і приземлятися самостійно. У повітрі він розганяється до 72 км/год і тримається в польоті приблизно 20 хвилин. А на землі це повноцінний електромотоцикл із максимальною швидкістю до 70 км/год і запасом ходу до 200 км на одному заряді.

Одна з особливостей моделі — зворотне триколісне шасі: два колеса ззаду та одне спереду. Така конструкція, за словами розробників, забезпечує стабільність на поворотах і плавну посадку після польоту. Корпус зробили з карбону та авіаційного алюмінію, щоб зменшити вагу без втрати міцності.

У пристрої передбачено автоматичне планування маршруту, а також ручне керування через джойстик, схожий на кермо з аркадних автосимуляторів. Серед систем безпеки — резервне живлення, запасні кермувальні модулі й автоматичний парашут, який розгортається в разі критичної ситуації.

Skyrider X6 оснастили батареєю на 10,5 кВт·год. Її можна заряджати швидкими зарядками для електромобілів. Повний цикл заряджання триває близько години.

Поки що Skyrider X6 продали в єдиному екземплярі, а комерційного запуску ще не анонсували.

Фото: Kuickwhee

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 червня 2025
share share
Проєкт “Мед мінних полів” здобув перше в історії України золото на "Каннських левах" Проєкт “Мед мінних полів” здобув перше в історії України золото на "Каннських левах" Бренд Lady Di atelier випустив колекцію, присвячену письменниці й мандрівниці Софії Яблонській Бренд Lady Di atelier випустив колекцію, присвячену письменниці й мандрівниці Софії Яблонській Учені відтворили обличчя жінки, яка жила понад 10 тисяч років тому, за допомогою ДНК Учені відтворили обличчя жінки, яка жила понад 10 тисяч років тому, за допомогою ДНК Meta й Oakley випустили “розумні” окуляри з камерою 3K і голосовим ШІ-помічником Meta й Oakley випустили “розумні” окуляри з камерою 3K і голосовим ШІ-помічником
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.