У Китаї створили електромотоцикл, що літає: першу модель вже продали на аукціоні

Китайська компанія Kuickwheel представила Skyrider X6 — триколісний електромотоцикл, здатний не лише їздити, а й літати.

Про це пише designboom.

Гібрид мотоцикла та дрона презентували 16 червня і одразу продали на аукціоні.

Skyrider X6 може злітати, зависати в повітрі і приземлятися самостійно. У повітрі він розганяється до 72 км/год і тримається в польоті приблизно 20 хвилин. А на землі це повноцінний електромотоцикл із максимальною швидкістю до 70 км/год і запасом ходу до 200 км на одному заряді.

Одна з особливостей моделі — зворотне триколісне шасі: два колеса ззаду та одне спереду. Така конструкція, за словами розробників, забезпечує стабільність на поворотах і плавну посадку після польоту. Корпус зробили з карбону та авіаційного алюмінію, щоб зменшити вагу без втрати міцності.

У пристрої передбачено автоматичне планування маршруту, а також ручне керування через джойстик, схожий на кермо з аркадних автосимуляторів. Серед систем безпеки — резервне живлення, запасні кермувальні модулі й автоматичний парашут, який розгортається в разі критичної ситуації.

Skyrider X6 оснастили батареєю на 10,5 кВт·год. Її можна заряджати швидкими зарядками для електромобілів. Повний цикл заряджання триває близько години.

Поки що Skyrider X6 продали в єдиному екземплярі, а комерційного запуску ще не анонсували.