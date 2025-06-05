У Польщі створили мотоцикл, що літає на швидкості до 200 км/год

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Ірина Маймур
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Польський інженер Томаш Патан розробив Volonaut Airbike — літальний мотоцикл із реактивним двигуном, який може розганятися до 200 км/год і маневрувати у складних просторових умовах.

Про це повідомляє MAD White.

Під час першого публічного тесту Патан особисто керував Volonaut Airbike у динамічному польоті над долиною та навколо лісу.

Мотоцикл має відкриту конструкцію без каркасу, що дає пілоту огляд на 360 градусів. Транспорт важить небагато завдяки корпусу з вуглецевого волокна і деталям, надрукованим на 3D-принтері.

Працює Volonaut Airbike на реактивній тязі, а за керування відповідає вбудована система стабілізації, синхронізована з бортовим комп’ютером. Пілот сидить у нахиленій вперед позі, що підсилює аеродинаміку. Під час гальмування вмикаються червоні сигнальні вогні, а бічні опори гарантують безпечний зліт і м’яке приземлення.

За словами розробника, мотоцикл легко маневрує навіть у вузьких просторах і може використовуватися в місті.

Дату старту продажів Volonaut Airbike поки не оголосили.

Фото: Volonaut

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Опубліковано: 05 червня 2025
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