Небачену раніше кераміку Пікассо продали на аукціоні за $333 тисячі

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Артем Черничко
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Сім керамічних тарілок і блюд іспанського художника Пабло Пікассо були продані в Женеві за 272 тисячі швейцарських франків (близько $333 тисяч).

Ця сума вдвічі перевищила початкові оцінки, пише Euronews.

Розписані вручну вироби зображують птахів, риб і кіз. Вони були створені митцем між 1947 і 1964 роками у гончарній майстерні французького містечка Валлоріс й перебували у приватній колекції майже 40 років.

В аукціонному домі Piguet зазначили, що успіх торгів “відображає ентузіазм публіки до робіт майстра в усіх формах".

Будучи вже всесвітньо відомим художником, Пікассо створив безліч керамічних предметів — від тарілок і мисок до глечиків і ваз. Рекорд серед керамічних робіт Пікассо належить "Великій вазі із жінками у вуалі" 1950 року, яку продали на аукціоні Christie’s у Лондоні 2013 року за 980 тисяч фунтів стерлінгів.

Фото: Piguet

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Опубліковано: 23 червня 2025
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