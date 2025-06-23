Небачену раніше кераміку Пікассо продали на аукціоні за $333 тисячі

Сім керамічних тарілок і блюд іспанського художника Пабло Пікассо були продані в Женеві за 272 тисячі швейцарських франків (близько $333 тисяч).

Ця сума вдвічі перевищила початкові оцінки, пише Euronews.

Розписані вручну вироби зображують птахів, риб і кіз. Вони були створені митцем між 1947 і 1964 роками у гончарній майстерні французького містечка Валлоріс й перебували у приватній колекції майже 40 років.

В аукціонному домі Piguet зазначили, що успіх торгів “відображає ентузіазм публіки до робіт майстра в усіх формах".

Будучи вже всесвітньо відомим художником, Пікассо створив безліч керамічних предметів — від тарілок і мисок до глечиків і ваз. Рекорд серед керамічних робіт Пікассо належить "Великій вазі із жінками у вуалі" 1950 року, яку продали на аукціоні Christie’s у Лондоні 2013 року за 980 тисяч фунтів стерлінгів.

Фото: Piguet