Турист продірявив картину в галереї Уффіці, роблячи селфі

Галерея Уффіці у Флоренції планує запровадити обмеження для гостей після інциденту, що стався минулого вікенду. Один із відвідувачів пошкодив старовинну картину, коли спіткнувся при спробі зробити селфі.

Про це пише The Guardian.

Йдеться про портрет великого принца Тоскани Фердинандо де Медічі роботи художника Антона Доменіко Габбіані 1712 року. Відвідувач намагався відтворити позу принца, але спіткнувся й продірявив полотно рукою.

A male tourist accidentally damaged an 18th-century painting while taking photos at the Uffizi Gallery in Florence, Italy. The artwork is expected to be rehung after several days of repair. #UffiziGallery #Damage #Florence #Italy #Firenze #BreakingNews #HKeye pic.twitter.com/zfzcb35ZA9 — HKeye (@HKeye_) June 24, 2025

Картину вилучили для реставрації, а виставку, частиною якої вона була, закрили до 2 липня. Водночас поліція вже ідентифікувала порушника, його буде притягнуто до відповідальності за пошкодження культурної спадщини.

"Проблема відвідувачів, які приходять до музеїв, аби робити меми й селфі для соцмереж, є кричущою", – каже директор галереї Сімоне Верде.

Він пообіцяв запровадити чіткі обмеження для уникнення подібних інцидентів у майбутньому.

Цей випадок викликав дискусії щодо “селфі-туризму” в італійських музеях та необхідності посилення заходів для захисту творів мистецтва.

Фото: Wikimedia Commons / Niccolò Cassana