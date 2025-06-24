Меморіал Єлизаветі II у Лондоні розробить Foster + Partners: яким він буде

Британська архітектурна студія Foster + Partners проєктуватиме меморіал покійній королеві Єлизаветі II у Лондоні. Проєкт має не лише вшанувати пам'ять монархині, а й стати новою знаковою архітектурною спорудою в серці міста, пише Dezeen.

Центральним елементом стане новий міст через озеро у Сент-Джеймському парку, дизайн якого натхненний весільною тіарою Єлизавети II. Міст матиме витончену балюстраду з литого скла, що додасть конструкції легкості та елегантності. На одній з ділянок комплексу буде встановлено статую королеви.

Меморіал також включатиме дві нові брами й два нових сади: "Сад спільнот Сполученого Королівства" й "Сад Співдружності”. Ці елементи інтегрують у загальний комплекс і з'єднають "Мостом Єдності" (Unity Bridge).

Проєкт розробляє Foster + Partners спільно з художником Їнкою Шоніхбаре та ландшафтним архітектором Мішелем Десвінем. Фінальний дизайн меморіалу оголосять у квітні 2026 року.