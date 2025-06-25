Шотландський острів із руїнами замку продають за $7,5 млн

Острів Шуна біля західного узбережжя Шотландії вперше за 80 років виставили на продаж, пише CNN.

Його ціна — £5,5 млн (приблизно $7,5 млн). Продажем займаються агенції Knight Frank і Sotheby’s International Realty.

Площа острова — 40 гектарів. Тут розташовані вісім житлових будинків, сім із яких здаються туристам, а також мішані ліси, пасовища, скелясті й піщані узбережжя та панорамні пагорби.

Серед об’єктів на острові — руїни замку, зведеного на початку XX століття військовим і мандрівником із Нової Зеландії Джорджем Баклі. За словами представника агентства Knight Frank Тома Стюарта-Мура, замок може стати основною резиденцією нового власника — за умови отримання дозволів на реконструкцію.

Шуна — один із найбільш доступних островів у Шотландії. Дістатися сюди можна за 30 хвилин гелікоптером із міжнародного аеропорту Глазго. Це робить його привабливим як для приватного відпочинку, так і для розвитку туризму, зокрема екотуризму або спортивних ретритів.

У Sotheby’s зазначають, що Шуна може стати як “трофейною” покупкою, так і бізнес-активом.

Фото: Knight Frank