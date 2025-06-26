Скандал у Рейксмузеї: презерватив 19 століття з еротичною гравюрою викликав протести

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Артем Черничко
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Експонат виставки про історію контрацепції в амстердамському Рейксмузеї (Державному музеї) спричинив протести з боку християнських організацій, пише The Art Newspaper.

Серед принтів, малюнків і фотографій, що зображують сексуальне життя XIX століття, центральним експонатом виставки став незвичайний презерватив. Виготовлений з овечого апендикса приблизно 1830 року, він містить еротичну гравюру невідомого автора із зображенням черниці та трьох священнослужителів. Це пародія на давньогрецький сюжет "Суд Паріса".

Музей придбав цей артефакт на аукціоні на початку року. Ймовірно, це був сувенір з французького борделю, який ніколи не використовувався.

Християнська організація Stichting Civitas Christiana та пов'язана з нею молодіжна група TFP Student Action Europe виступили проти виставки, назвавши її "образою Бога, католицької церкви та всієї голландської нації".

Вони провели акцію протесту біля музею, розповсюдивши 5 тисяч листівок. Активісти стверджують, що презерватив був використаний як пропаганда під час Французької революції, коли церкву переслідували. Також вони порівняли ситуацію з карикатурами на пророка Мухаммеда, підкреслюючи що їх демонстрація в музеї була би немислимою.

Співкураторка виставки Джойс Зелен зазначила, що "висміювання релігії таке ж старе, як і сама релігія". Вона наголосила, що гравюра є прикладом почуття гумору, а не політичною заявою щодо католицької церкви. За її словами, виставка користується неабияким успіхом у відвідувачів.

Фото: Rijksmuseum / Kelly Schenk

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Опубліковано: 26 червня 2025
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