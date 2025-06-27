Дизайнер створив спіральний тримач для багетів

Шведський дизайнер Густаф Вестман презентував новий аксесуар – глянцевий спіральний тримач для багетів, що є альтернативою звичайним сумкам.

Об'єкт із переробленого пластику надрукували на 3D-принтері, пише Dezeen.

Тримач має вигнуту ручку, з'єднану зі спіральним корпусом, який надійно огортає багет. Продукт презентують у Парижі найближчого вікенду в межах літнього pop-up туру дизайнера. З червня по вересень Вестман показує свої яскраві вироби у звичайних європейських будинках, а не у шоурумах, аби зустріти більше людей та надати зустрічам теплої атмосфери.

Серед інших робіт Вестмана — вигнуті дзеркала, пухкі тарілки та аморфні вази, а також зручний тримач для хот-догів. Ці та інші продукти вже були представлені в Берліні й Копенгагені, а також з'являться в Амстердамі та Мадриді після паризького етапу туру.

Архітектор за освітою, Вестман заснував свою студію у 2020 році. Відтоді він став відомий своїми яскравими меблями та аксесуарами. Нещодавно дизайнер перетворив Mercedes-Benz CLA на повністю рожевий концепт-кар із інтегрованим наметом та столиком для пікніка. Також Вестман готує на осінь колаборацію з IKEA.