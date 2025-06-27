Google випустив застосунок для віртуальної примірки одягу

Компанія Google оголосила про вихід нового експериментального ШІ-застосунку Doppl, що візуалізує, як різний одяг виглядатиме на людині. Він уже доступний на iOS та Android у США.

Спочатку треба завантажити свою фотографію у повний зріст. Тоді можна використовувати фото різних комплектів одягу для віртуальної примірки. Це можуть бути зображення одягу з секонд-хенду або від друзів, а також скриншоти із соцмереж.

Щойно обрано бажаний комплект, Doppl створить зображення віртуальної версії користувача в цьому вбранні. Застосунок може перетворити ці статичні зображення на відео для кращого уявлення, яким буде лук у реальному житті. Улюблені образи можна зберігати й ділитися ними з іншими.

Компанія заявляє, що новий застосунок базується на нещодавно запущених функціях Google Shopping для віртуальної примірки одягу. Наразі невідомо, коли і чи планує Google розширити доступність застосунку на інші регіони.