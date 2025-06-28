На півдні Франції знайшли давньоримське поселення з мозаїкою і некрополем

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Ірина Маймур
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На південному заході Франції археологи виявили залишки великого міста римської епохи.

Про знахідку повідомив Національний інститут превентивних археологічних досліджень.

Розкопки тривали з лютого до червня 2025 року на ділянці площею 3750 квадратних метрів, де перетинаються дві головні вулиці.

Під час досліджень виявили щонайменше чотири житлові будівлі, частково вирубані в скелі, віллу площею близько 750 м², водогінну систему та некрополь.

Стіни будівель були вкриті шаром глини для захисту від дощової води, а дренажна система складалася з підземних каналів із черепиці, іноді в поєднанні з кам’яними блоками. Подекуди на стінах збереглися залишки настінного живопису.

Система водовідведення включала труби, складені з уламків амфор, вставлених одна в одну. Вони відводили дощову воду з даху вздовж східної частини будівлі.

У парадній кімнаті вілли зберігся фрагмент підлоги з поліхромною мозаїкою. Орнамент виклали з чорно-білих, червоних і рідкісних жовтих тесер (маленьких шматочків каменю, кераміки, скла або іншого матеріалу). Імовірно, в оздобленні використовували кіновар — мінеральний пігмент, поширений у помешканнях заможних римлян.

Особливістю композиції є й те, що деякі тесери мають жовте забарвлення. Це рідкість для мозаїк того періоду.

Деякі частини мозаїки не містять орнаменту. Це може свідчити про алькови (ніші у стіні приміщення) або зони, де стояли лави чи інші меблі. Один із боків викладено візерунком білих хрестів на чорному тлі — ймовірно, це позначення входу до сусіднього приміщення.

У південній частині ділянки виявили пізньоримський некрополь V–VI століть з десяти могил. Більшість поховань — без супровідних речей. Рештки наразі досліджують за допомогою радіовуглецевого аналізу.

У XVI–XVIII століттях цю територію використовували для терасного землеробства, а в XIX столітті знову заселили.

Археологи зазначають, що безперервне використання ділянки впродовж кількох століть і складність інженерних рішень свідчать про високий рівень організації життя.

Фото: F. Giraud / Національний інститут превентивних археологічних досліджень; Antoine Farge / Національний інститут превентивних археологічних досліджень

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Опубліковано: 28 червня 2025
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