Жан-Поль Готьє та Bratz створили ляльку, натхненну естетикою 2000-х

Французький модний дизайнер Жан-Поль Готьє та виробник іграшок Bratz об'єдналися для створення колекційної ляльки, натхненної баченням ексцентричного модельєра. Лялька буде доступна на сайтах брендів із 2 липня.

Про це пише WWD.

Ляльку звуть Саша, її образ поєднує естетику початку 2000-х років з елементами авангарду й панку, характерними для обох брендів.

Одяг включає укорочений топ у бретонську смужку, плісовану міні-спідницю в клітку з пряжками та білий матроський капелюх. На капелюсі та спідниці є ім'я Готьє. Аксесуари ляльки — чорні туфлі на масивній підошві, срібна сумка, сонцезахисні окуляри, сережки й шпилька на спідниці.

“Ми завжди оспівували радикальне самовираження через моду, – заявила Жасмін Ларіан-Екмат, креативна директорка Bratz. — Партнерство з такою іконою, як Жан-Поль Готьє, що десятиліттями кидав виклик нормам і переосмислював стиль, є свідченням незмінного місця бренду в модній сфері”.

Bratz — це американська модна лялька та медіафраншиза, створена колишнім співробітником Mattel Картером Браянтом для MGA Entertainment у 2001 році. Основні ляльки франшизи — Хлоя, Жасмін, Саша та Джейд.