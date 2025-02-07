Мозаїка "Вітер" Алли Горської почала осипатися, а на стіні з'явилися тріщини

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Валерія Гуржий
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Фахівці оглянули мозаїку Алли Горської "Вітер", яка є складовою пам’ятки архітектури та монументального мистецтва ресторану "Вітряк", та виявили, що мозаїка почала осипатися, а також на стіні з'явилися невеликі тріщинки.

Про це повідомили у КЗ "Центр консервації предметів археології".

Зазначається, що тріщини, можливо, виникли внаслідок порушення ґрунтів навколо через агресивну житлову забудову в безпосередній близькості до ресторану. Подальше фахове дослідження стану існуючих конструкцій стіни дозволить зробити висновок про її фізичну міцність і стійкість.

Окрім того, фахівці починають науково-дослідні роботи з метою подальшої консервації, реставрації та збереження унікальної пам’ятки.

Алла Горська – видатна українська художниця, монументалістка, діячка правозахисного руху та яскрава представниця шістдесятників. Її творчість, яка поєднувала національні мотиви з модернізмом, має надзвичайну культурну цінність. На жаль, багато її робіт було знищено за вказівками спецслужб ще в радянські часи, а сама художниця трагічно загинула у 41 рік за нез’ясованих обставин.

Внаслідок воєнного вторгнення російської федерації майже всі роботи мисткині знищені або перебувають на непідконтрольній Україні території. Панно "Вітер" – остання робота монументалістки, що збереглася у столиці.

Раніше ми писали, що петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” і зберегти саму будівлю закладу набрала голоси. Петиція була створена після того, як з'явилася інформація, що ресторан "Вітряк" виставили на продаж.

Згодом стало відомо, що власники ресторану уклали охоронний договір для збереження мозаїки.

Фото: КЗ "Центр консервації предметів археології"

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Опубліковано: 07 лютого 2025
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