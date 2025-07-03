До 50-річчя "Щелеп" створили діораму з культовою сценою фільму

Американська компанія Hot Wheels презентувала тематичний колекційний набір до 50-річчя фільму "Щелепи" Стівена Спілберга.

Про це пише Hypebeast.

Набір отримав назву Hot Wheels 50th Anniversary Jaws Set і відтворює одну з найнапруженіших сцен стрічки.

До комплекту входить рибальське судно Orca у масштабі 1:64, велика біла акула в момент стрибка на човен, а також мініфігурка Мартіна Броуді — шефа поліції з фільму. Усе оформлено у вигляді ретро-діорами з об’ємними пластиковими хвилями, віконцем у стилі 70-х і висувним постером.

Набір з’явиться у продажу 24 липня на сайті Mattel і коштуватиме $32. Кожен покупець зможе придбати не більше двох екземплярів.

Фільм "Щелепи" вийшов у прокат у 1975 році й став культовим горором. За сюжетом, біла акула тероризує острів Еміті, а шеф поліції, океанограф і мисливець на акул намагаються знищити хижака.

Фото: Hot Wheels