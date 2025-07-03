Українська дизайнерка створила купольний дім у каліфорнійській пустелі

У пустелі Пайонертаун у Каліфорнії з'явився купольний будинок під назвою HATA. Це проєкт української дизайнерки та забудовниці Анастасії Дудік, пише Dezeen.

HATA — це біла бетонна споруда з вікнами-ілюмінаторами, яка, за словами авторки, є "місцем для відпочинку та повільного способу буття".

Інтер'єр включає відкриту вітальню, кухню, їдальню та дві спальні. Розсувні скляні двері ведуть на терасу з басейном та зоною відпочинку. Вікна вирізані в бетонній оболонці, а внутрішнє оздоблення з грубо оштукатурених стін, червоного дерева й нержавіючої сталі створює відчуття природної печери.

Під час роботи над проєктом дизайнерка надихалася радянським бруталізмом і футуристичною купольною архітектурою Каліфорнії.

"Основною концепцією був примітивний футуризм, — розповіла Дудік. — Натхненний природними вигинами пустельного ландшафту, дизайн мав відчуватися одночасно стародавнім і потойбічним".

Будинок доступний на Airbnb — одна ніч там коштує приблизно $1 тисячу.

Фото: Brandon Stanley / Airbnb