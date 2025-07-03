У Швеції звели громадський центр із дахом, що імітує лісовий схил

504
Ірина Маймур
share share

Норвезька архітектурна студія Snøhetta спроєктувала у Швеції громадський центр Lakehouse, який немов виростає зі скелі та лісу.

Про це пише Dezeen.

Простір Lakehouse збудували в місті Мельнлюке поблизу Ґетеборга. Будівлю звели на території колишнього видобувного кар’єру, не засипаючи його. Бетонну основу закріпили безпосередньо в скелі.

Загальна площа будівлі — 6 264 м². Всередині є фітнес-центр, офісні приміщення, ресторани й амфітеатр.

Особливість об’єкта — прогулянковий зелений дах. Його форма плавно піднімається із землі, а сам дах засадили мохом, вересом, чорницею та місцевими рослинами. За задумом архітекторів, він має імітувати лісову підстилку, сповільнювати стік води й підтримувати біорізноманіття.

Фасади оздобили великими скляними панелями зі спеціальним візерунком, що мінімізує потребу в жалюзі та занавісках. Візерунок створює ефект фільтрації світла, подібний до променів, які проходять крізь крони дерев.

Нижні два поверхи виконано з бетону та каменю і занурено в ґрунт. Верхні — з клеєного бруса. У центрі будівлі — атріум із вигнутою дерев’яною стелею. Тут планують проводити концерти, виставки й інші події.

На нижньому рівні облаштували амфітеатр, який продовжується за межі будівлі. З нього відкривається краєвид на озеро. Саме тому центр отримав назву Lakehouse.

Це не єдиний культурний простір від Snøhetta. Серед останніх проєктів студії — Музей сексу в Маямі та дитячий музей в Ель-Пасо, оформлений у формі хмари.

Фото: Kalle Sanner / Dezeen

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 липня 2025
share share
Мінкульт підтримав збереження історичної садиби на Липках: там хотіли звести офіс Мінкульт підтримав збереження історичної садиби на Липках: там хотіли звести офіс Найбільший марсіанський метеорит на Землі продадуть за $4 мільйони Найбільший марсіанський метеорит на Землі продадуть за $4 мільйони "Еддінгтон", "Життя Чака" та "Супермен": 13 фільмів липня "Еддінгтон", "Життя Чака" та "Супермен": 13 фільмів липня Кмитівський музей постраждав від вибуху на Житомирщині: фото Кмитівський музей постраждав від вибуху на Житомирщині: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.