У Швеції звели громадський центр із дахом, що імітує лісовий схил

Норвезька архітектурна студія Snøhetta спроєктувала у Швеції громадський центр Lakehouse, який немов виростає зі скелі та лісу.

Про це пише Dezeen.

Простір Lakehouse збудували в місті Мельнлюке поблизу Ґетеборга. Будівлю звели на території колишнього видобувного кар’єру, не засипаючи його. Бетонну основу закріпили безпосередньо в скелі.

Загальна площа будівлі — 6 264 м². Всередині є фітнес-центр, офісні приміщення, ресторани й амфітеатр.

Особливість об’єкта — прогулянковий зелений дах. Його форма плавно піднімається із землі, а сам дах засадили мохом, вересом, чорницею та місцевими рослинами. За задумом архітекторів, він має імітувати лісову підстилку, сповільнювати стік води й підтримувати біорізноманіття.

Фасади оздобили великими скляними панелями зі спеціальним візерунком, що мінімізує потребу в жалюзі та занавісках. Візерунок створює ефект фільтрації світла, подібний до променів, які проходять крізь крони дерев.

Нижні два поверхи виконано з бетону та каменю і занурено в ґрунт. Верхні — з клеєного бруса. У центрі будівлі — атріум із вигнутою дерев’яною стелею. Тут планують проводити концерти, виставки й інші події.

На нижньому рівні облаштували амфітеатр, який продовжується за межі будівлі. З нього відкривається краєвид на озеро. Саме тому центр отримав назву Lakehouse.

Це не єдиний культурний простір від Snøhetta. Серед останніх проєктів студії — Музей сексу в Маямі та дитячий музей в Ель-Пасо, оформлений у формі хмари.