Віллу Карла Лагерфельда під Парижем продали за €4,7 мільйона

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Ірина Маймур
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Віллу покійного кутюр’є Карла Лагерфельда, розташовану в Лувесьєнні неподалік Парижа, продали на аукціоні за 4,68 мільйона євро.

Це на 50 тисяч євро більше за оцінну вартість, пише AFP.

Продаж відбувся в стилі “аукціону свічок”: торги тривали, поки не згасли дві свічки, запалені на початку.

Маєток площею 2 гектари охоплює три окремі будівлі, басейн і тенісний корт. Вілла оточена деревами і стінами, що забезпечують повну приватність.

Будівля датується першою половиною XIX століття. Раніше вона належала поету Леконту де Лілю та членам родини Ротшильдів. Лагерфельд купив її у 2010 році й облаштував за власним баченням: на першому поверсі була його студія, а в одній із кімнат — дитяча спальня з леопардовим принтом на стінах.

Після смерті кутюр’є у 2019 році вілла кілька років залишалася покинутою. У 2023-му її придбала рієлторська компанія, яка і виставила маєток на торги. Ім’я нового власника не розголошують.

За словами організаторів з агентства Arias, для Лагерфельда ця вілла була місцем спокою та зустрічей, хоч, за легендою, він провів там лише одну ніч.

Це не перший гучний продаж нерухомості німецького дизайнера. У 2024 році його футуристичну трикімнатну квартиру в Парижі продали за 10 мільйонів євро — удвічі дорожче стартової ціни.

Фото: Jerome Galland / AD Architectural Digest Germany

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Опубліковано: 04 липня 2025
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