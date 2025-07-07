Графічний роман, феміністська готика й трилер: 7 книжок липня

БЖ зібрало добірку книг українських видавництв, що мають вийти цього липня — від графічної адаптації сюжета про монстра Франкенштайна та ретелінга шекспірівської п’єси до українського дарк-фентезі.

"Запізно" — Коллін Гувер

Видавництво: "РМ"

Ідеально, якщо любите: "Ту дівчину" Рут Веа

Обкладинка: "РМ"

Слоан через силу залишається у відносинах із наркоторговцем Асою Джексоном заради грошей, які витрачає на лікування важко хворого брата. Між ними щось на кшталт стокгольмського синдрому: вона одночасно намагається зробити його кращим і відчуває відразу, він — одержимий нею. Все змінюється, коли зі Слоан зв'язується Картер — агент із боротьби з наркоторгівлею під прикриттям (не спойлер: між ними миттєво зав'язується симпатія). Попри доволі поверхневий сюжет, "Запізно" називають одним із найбільш соціально гострих і темних романів Гувер.

"Спогади двох юних дружин" — Оноре де Бальзак

Видавництво: #книголав

Ідеально, якщо любите: "Книгу про Бланш і Марі" Пера Улофа Енквіста

Обкладинка: #книголав

Луїза — дочка герцога. Рене — безприданниця. Обидві навчаються у дівочому пансонаті. Після закінчення навчання, здається, їхня дитяча дружба мала б дійти логічного фіналу, але крізь роки вони обмінюються листами. Власне, саме в такій формі і представлений цей епістолярний роман. Як листування двох людей, як перестукування тільки їм двом знайомим кодом, скрізь яке виринає епоха: наполеонівські війни, політична турбулентність у Іспанії та два браки двох жінок, які разгортаються на цьому історичному фоні.

"Франкенштайн" — Бесс Жорж на основі Мері Шеллі

Видавництво: Readberry

Ідеально, якщо любите: "Ворона" Джеймса О’Барра

Обкладинка: Readberry

Графічна адаптація класики романтизму — роману Мері Шеллі. Історія починається з подорожі авантюриста Роберта Волтона, який рятує життя мандрівнику на Північному полюсі. Їм виявляється Віктор Франкенштайн — учений, який завдяки науці намагається увійти на територію, що належить містикам і фанатикам: воскресіння мертвої плоті й створення життя з пустоти.

У цій моторошній, проте водночас трагічній історії Бесс Жорж торкається тем прийняття інакшості, толерантності й людської потреби у спілкуванні та любові — навіть якщо твій співбесідник є монстром.

"Леді Макбет" — Ава Рід

Видавництво: Vivat

Ідеально, якщо любите: "Цирцею" Медлін Міллер

Обкладинка: Vivat

Американській письменниці Аві Рід усього 29 років, а в її літературному портфелі вже чотири романи, один з яких потрапив до списку бестселерів The New York Times. Останній з них, "Леді Макбет" — це готичне переосмислення п’єси Шекспіра про жінку, що опинилася у сповненому політичних інтриг дворі після того, як її видали за претендента на шотландську корону.

Динамічний, гострий ретелінг однієї з найвідоміших п'єс. Натомість Рід направляє на шекспірівський твір сучасну оптику. Вона звертається до теми фемінізму, переосмислює образ героїні класичної трагедії та демонструє нетиповий погляд на боротьбу жінки за виживання в світі, що належить чоловікам. І, звісно, яка ж готика без окультизму.

"Тінь мертвого бога" — Ярослав Шевченко

Видавництво: "Віхола"

Ідеально, якщо любите: "З-імли-народжені" Брендона Сандерсона

Обкладинка: "Віхола"

Хащі Пралісу сповнені ульфами-перевертнями, відьмами з чорними зубами та напівмертвими мохоликими. У тому ж лісі мешкає народ, у якого відібрали памʼять. У містах проміж шльондр, грабіжників і покидьків живеться не краще. Люди моляться семи богам, а восьмий, уособлення війни Архе, замкнений у темниці на краю світу. Жорстокій чарокровиці Гельді судилося повернути в цей світ те, що повертати не варто, і віднайти шлях, якому краще було залишитися загубленим.

"Тінь мертвого бога" — фентезі, що належить до напрямку grimdark. Цей субжанр, сповнений цинізму, сцен насилля й сірої моралі, захоплює читача унікальним і добре прописаним світоустроєм, автентичною місцевою магією та брутальністю. Головна героїня бореться із власними демонами, водночас намагаючись урятувати світ, якому, можливо, дійсно варто бути знищеним.

"Таємничий світ котів" — Гербі Бреннан

Видавництво: "Фабула"

Ідеально, якщо любите: "Напрочуд кмітливі створіння" Шелбі Ван Пелт

Обкладинка: "Фабула"

Ірландський фантаст Гербі Бреннан, автор близько сотні романів, не міг пройти повз одну з наймістичніших тварин, який приписують магічні здібності й здатність відчувати нечисту силу — котів. Бреннан занурюється у міфологію різних куточків світу і розповідає, як упродовж століть різні нації — від давніх єгиптян до британців — приписували котам гіпноз, левітації й телекинез. Невелике антропологічне занурення в містичну історію вашого домашнього улюбленця. Як казав коллега Бреннона, інший фантаст Террі Пратчетт: "У давні часи котам поклонялися як богам. Вони цього не забули".

"П'ятий слон" — Террі Пратчетт

Видавництво: "Видавництво Старого Лева"

Ідеально, якщо любите: "Дим і дзеркала" Ніла Ґеймана

Обкладинка: "Видавництво Старого Лева"

А ось і сам Пратчетт. У цьому фентезійно-гумористичному трилері командор Міської варти Семюел Ваймз постає у незнайомому для себе реноме: замість патрулювання вулиць він вирушає у дипломатичну місію в далекий Убервальд — землю гномів, аби заключити контракт на торгівлю рідкісним слоновим жиром (у світі Пратчетта це як нафта з динозаврів). Все йде не так приблизно на сотій сторінці — і Ваймз провалюється в яму заговорів. За ним слідують вервольфи, він тікає нордичним лісом в штанях дяді Вані (не питайте), і тільки від того, врятується він чи ні, залежить доля усього континенту.