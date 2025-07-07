Найстарішу мозаїку Чернігова зашили вентфасадом — попри охоронний статус

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Артем Черничко
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У Чернігові зашили вентильованим фасадом стіну Палацу культури “Хімік”, на якій розміщена найстаріша мозаїка міста. Раніше чиновники обіцяли лише законсервувати "до кращих часів" панно, що має охоронний статус.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму й монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

Це панно 1970 року — найстаріше серед усіх, що з’явилися в Чернігові у ХХ столітті. Воно виконане у стилі бойчукізму з відсилками до каховських кам’яних вишиванок.

Стіну зашили вентфасадом так, що не залишили жодного доступу до панно для майбутньої реставрації, каже активістка.

У квітні мозаїку спочатку зашили у фанерний короб. Керівництво палацу пояснювало це необхідністю утеплення будівлі, попри те, що стіна з панно виходить на сходи.

Дозвіл на зашивання мозаїки надав департамент культури Чернігівської ОДА. При цьому активісти Chernihiv Monumentalism пропонували альтернативні варіанти утеплення стіни без закриття панно, але їхні пропозиції були проігноровані.

Дослідниця наголошує, що зашивати панно було необов'язковим, адже в Україні є приклади утеплення будівель без пошкодження монументального мистецтва.

"Нас, людей, виходить, надурили і створили небезпечний прецедент, де легалізували нищення об'єкту зі статусом", – підкреслила Еттінгер.

Фото: Ельміра Еттінгер, Олексій Сікун

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Опубліковано: 07 липня 2025
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