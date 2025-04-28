У Чернігові почали консервувати найстарішу у місті мозаїку: що відбувається

У Чернігові розпочали консервацію найстарішої у місті мозаїки, яка розташована на будівлі Міського палацу культури. Це роблять для того, щоб завершити термомодернізацію будівлі.

Про це пише "Суспільне".

Щоб поставити її під загартоване скло і зробити підсвітку, треба декілька мільйонів. Тому під час війни не логічно вкладати у це гроші. Наразі її закрили спеціальними панелями, і вона буде у такому стані до кінця реставрації.

Зазначається, що перед тим, як розпочати консервацію мозаїки, до палацу культури приїжджали фахівці з Києва, тому цей процес відбувається з дотриманням усіх вимог.

"Для того, щоб відкрити центральний вхід до палацу культури, треба доробити кут, де розташована мозаїка. Між панелями лежить утеплювач, туди попадає сніг, вода затікає і він гниє по всьому палацу. І ці гроші, які вже вкладені, вони пропадають", – пояснила директорка палацу культури Ірина Должикова.

Художниця, дослідниця та засновниця спільноти "Чернігів Монументальний" Олена Загребіна виступає проти того, щоб мозаїка була закритою, бо це частина історії.

"Головне, щоб ця мозаїка залишилася у місті, бо вона є частиною історії, є унікальним твором. Скоріш за все, до неї причетний один із відомих письменників — це Григір Довженко. Тому для кожного міста цікаво розповідати історію наочно, не казати, що там було колись, а показувати. Тим більше, що мозаїка розміщена на палаці культури, і дуже важливо показувати та розповідати про нашу історію, про нашу культуру", – додала вона.

Наразі, зі слів художниці, від громадськості збираються писати запити до управління та департаменту культури щодо стану збереження мозаїки.

У 2020 році на сайті електронних петицій опублікували пропозицію зберегти мозаїку на Міському палаці культури. Як тоді розповідав автор петиції, чернігівський історик Ігор Кондратьєв, ця мозаїка – найстаріша у місті. Їй – 50 років. У 2023 році стало відомо, що у Чернігові продовжили термомодернізацію будівлі палацу культури, в рамках якої й мала відбутися консервація мозаїки, якій надали статус пам'ятки місцевого значення.

Фото: "Суспільне"