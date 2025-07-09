Український бренд виграв престижну еконагороду за інноваційне паковання з міцелію

Паковання з грибного міцелію українського косметичного бренду Re[Sens] отримало головну екологічну нагороду Green Award на виставці Édition Spéciale by LUXE PACK 2025 у Парижі.

Про це повідомляє Formes de Luxe.

Міцелій — це натуральна й екостійка альтернатива пластику, яка не потребує токсичних клеїв або синтетичних матеріалів. Після використання таке паковання повністю розкладається в природі, не залишаючи сліду.

Крім того, міцелій активно використовують у проєктах екологічного очищення. Він має здатність розкладати токсичні речовини в ґрунті, зокрема нафтопродукти, хімікати, важкі метали й навіть деякі види пластику. Наприклад, дослідження Університету Північної Кароліни показали, що міцелій може руйнувати поліуретан, розщеплюючи хімічні зв’язки у його структурі.

Над розробкою паковання для Re[Sens] працювала компанія S.Lab.

“Для нас це не просто визнання — це доказ того, що українські інновації можуть змінювати глобальну індустрію краси”, — зазначають у команді бренду.

Re[Sens] — перший стійкий бренд у професійній бʼюті-індустрії, який впроваджує відповідальне ставлення до упаковки в Україні та за її межами.

Фото: Re[Sens]