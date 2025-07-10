Issey Miyake і Camper створили “м’яте” взуття з єдиного шматка шкіри

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Ірина Маймур
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Японський модний дім Issey Miyake розробив “м’яте” взуття, що огортає стопу як друга шкіра, пише Dezeen.

Це результат співпраці іспанського бренду Camper та Issey Miyake, що поєднує класичну модель Peu від Camper із філософією a piece of cloth (“шматок тканини”).

Фото: Issey Miyake Inc та Camper

Концепцію у 1997 році розробив покійний дизайнер Іссей Міяке. Вона полягає в створенні одягу із єдиного шматка тканини задля зменшення відходів і розкриття тривимірного потенціалу матеріалу.

Peu Form для Camper — робота креативного директора бренду Issey Miyake Сатоші Кондо, створена для колекції осінь-зима 2025/26. До лінійки увійшли сабо й черевики, виготовлені з одного цільного шматка італійської шкіри.

Завдяки м’якій формі, взуття легко складається і зручно зберігається. Кожна з пар має устілку та підошву, виготовлені з поєдання поліуретану та термопластичного поліуретану.

Фото: Issey Miyake Inc та Camper

Взуття доступне в чотирьох кольорах: чорному, білому, фірмовому червоному Camper та відтінку International Klein Blue, який у 1950-х створив французький художник Ів Кляйн.

Нова колекція поєднує спадщину обох брендів — майстерність та легку іронію в дизайні.

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Опубліковано: 10 липня 2025
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