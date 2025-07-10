У Туреччині виявили майже не пошкоджену мозаїку віком 1500 років

Під час розкопок у стародавньому місті Дара на південному сході Туреччини археологи знайшли добре збережену мозаїчну підлогу, якій приблизно 1500 років.

Про це пише Arkeonews.

Дара, розташована за 30 км від міста Мардін, була заснована Східною Римською імперією як прикордонна фортеця для захисту від імперії Сасанідів. У різні часи вона виконувала роль військової бази, торговельного вузла та місця релігійних паломництв.

Мозаїку виявили в житловій будівлі поруч з агорою — центральною площею міста, яка в античні часи виконувала функції ринку та громадського простору. У цьому районі археологи вже знайшли залишки магазинів, майстерень і римської системи подачі питної води.

#BREAKING 1,500‑Year‑Old Mosaic Unearthed at Dara Ancient City, Mardin!



Archaeologists working at the ancient Byzantine frontier town of Dara, founded to protect against the Sasanian Empire, have uncovered a remarkable mosaic floor. Adorned with wave and droplet motifs, the… pic.twitter.com/e4AQaVx8xz — History Content (@HistContent) July 7, 2025

Орнамент мозаїки складається з геометричних хвилястих і ромбоподібних візерунків, а її загальна площа — близько 50 квадратних метрів. Вона майже повністю вціліла і, за словами археологів, навіть має сліди давньої реставрації.

Як повідомив директор департаменту культури й туризму провінції Айхан Гьок, розкопки в Дарі тривають уже 39 років, а останнім часом активізувалися в межах державної програми “Спадщина для майбутнього”.

Головний археолог Деврім Хасан Ментеше зазначив, що район агори здавна асоціюється зі складними мозаїками, але настільки добре збережені зразки знаходять украй рідко. Мозаїку датують часом правління імператора Юстиніана I (525–575 роки). На це вказують знайдені поряд монети.

На думку археологів, Дара могла вміщувати до 25 тисяч солдатів і водночас була духовним центром. Очікується, що нова знахідка приверне більше уваги дослідників і туристів та посилить статус міста як одного з найважливіших археологічних об’єктів Туреччини.

Фото: Anadolu Agency