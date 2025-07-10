Дизайнерка створила "живу" сукню з водоростей, що світяться під час руху

Нідерландська модельєрка Іріс ван Герпен презентувала на Тижні високої моди в Парижі сукню зі 125 мільйонів біолюмінесцентних водоростей, що випромінюють світло під час руху.

Це її спільний проєкт із біодизайнером Крісом Белламі, пише Dezeen.

Для створення сукні використовувалися водорості Pyrocystis lunula, які вирощували в морській воді з поживним гелем протягом кількох місяців, а потім поміщали в захисну мембрану і вбудовували в тканину.

Осінньо-зимова колекція Sympoiesis стала продовженням дослідження Іріс ван Герпен нових матеріалів і технік. Дизайнерка черпала натхнення у фільмі Девіда Аттенборо "Океан", прагнучи передати як красу океану, так і його крихкість.

Окрім "живої" сукні, в колекції представлені вироби з біорозкладного матеріалу Brewed Protein, створеного з ферментованих волокон. Деякі сукні нагадували коралові рифи та біологічно безсмертних медуз.

"Ця колекція – співпраця з самою природою, – каже модельєрка. – У часи екологічної кризи біодизайн запрошує нас переосмислити те, як ми використовуємо матеріали, і уявити майбутнє, де весь людський дизайн не просто натхненний природою, а інтегрований з нею".