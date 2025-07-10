У США створили двомісний електробайк, що нагадує Tesla Cybertruck

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Артем Черничко
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Нью-Йоркський стартап Infinite Machine презентував Olto – мінімалістичний електровелосипед, що виглядає як скутер, але не вимагає мотоциклетної ліцензії.

Транспортний засіб коштує $3 495, пише Dezeen.

Olto розроблений для широкого загалу. Він має відкидні підніжки, що перетворюються на педалі, а також функцію заднього ходу – рідкість для електровелосипедів. Максимальна швидкість – 48 км/год, а запас ходу – 64 км завдяки знімній батареї під сидінням. Для другого пасажира передбачені приховані висувні підніжки.

Кузов виготовлений з екструдованого, стійкого до погодних умов алюмінію. Співзасновник Infinite Machine Едді Коен каже, що метою було перетворити їхній скутер моделі P1 на зручний електробайк для велодоріжок.

Байк оснащений шістьма функціями безпеки, включно з електронним блокуванням керма й знерухомлювачем коліс. У випадку втручання спрацює сигналізація від власної батареї та надійде сповіщення на телефон власника.

Візуальний стиль продуктів стартапу порівнюють із Tesla Cybertruck, але Коен називає інші джерела натхнення – італійського дизайнера Марчелло Гандіні, автора багатьох спортивних автомобілів Lamborghini, а також архітекторів Тадао Андо й Марселя Броєра.

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Опубліковано: 10 липня 2025
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