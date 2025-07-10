Дизайн від української студії переміг на DNA Paris Design Awards 2025

Проєкт Bon Bouquet Cafe від української студії дизайну інтер’єрів Between The Walls здобув перемогу на DNA Paris Design Awards 2025.

Його відзначили в номінації Interior Design Hospitality.

Bon Bouquet Cafe — це вже другий реалізований командою проєкт у Парижі.

Ззовні заклад виглядає досить спокійно: молочний фасад із лаконічними вивісками з назвою та логотипом і скляна система вікон, що згортається. Однак усередині основним кольором є яскраво-рожевий.

Одна з особливостей дизайну — широке використання мікроцементу для підлоги, лавок, дроверів і барної стійки. Для обробки стелі використали акустичну піну, яка відмежовує заклад від житлових квартир на вищих поверхах.

Простір створили так, щоб гості хотіли його досліджувати, зазначають у студії.

У глибині є зона без денного світла, де студія створила амфітеатр із рожевими корпусними меблями з подушками та м’яким жовтим освітленням.

Ключовим рішенням студії стала співпраця з українською компанією Expolight — лідером світлового дизайну в Україні з понад 2 тисячами проєктів у світі за 24 роки.

Вбиральні мають дві різні колірні схеми, які підкреслюють естетику простору. У зеленій ванній кімнаті — текстуровані стіни, хвилясте дзеркало і світильники Expolight із функціональними елементами. Рожевий санвузол має теплі фактурні стіни й контрастні темні світильники.

DNA Paris Design Awards — впливова міжнародна премія, яка щороку відзначає найкращі досягнення у сфері архітектури, дизайну інтер’єру, ландшафтного, продуктового й графічного дизайну.

Фото: Іван Авдєєнко