Дизайн від української студії переміг на DNA Paris Design Awards 2025

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Ірина Маймур
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Проєкт Bon Bouquet Cafe від української студії дизайну інтер’єрів Between The Walls здобув перемогу на DNA Paris Design Awards 2025.

Його відзначили в номінації Interior Design Hospitality.

Bon Bouquet Cafe — це вже другий реалізований командою проєкт у Парижі.

Ззовні заклад виглядає досить спокійно: молочний фасад із лаконічними вивісками з назвою та логотипом і скляна система вікон, що згортається. Однак усередині основним кольором є яскраво-рожевий.

Одна з особливостей дизайну — широке використання мікроцементу для підлоги, лавок, дроверів і барної стійки. Для обробки стелі використали акустичну піну, яка відмежовує заклад від житлових квартир на вищих поверхах.

Простір створили так, щоб гості хотіли його досліджувати, зазначають у студії.

У глибині є зона без денного світла, де студія створила амфітеатр із рожевими корпусними меблями з подушками та м’яким жовтим освітленням.

Ключовим рішенням студії стала співпраця з українською компанією Expolight — лідером світлового дизайну в Україні з понад 2 тисячами проєктів у світі за 24 роки.

Вбиральні мають дві різні колірні схеми, які підкреслюють естетику простору. У зеленій ванній кімнаті — текстуровані стіни, хвилясте дзеркало і світильники Expolight із функціональними елементами. Рожевий санвузол має теплі фактурні стіни й контрастні темні світильники.

DNA Paris Design Awards — впливова міжнародна премія, яка щороку відзначає найкращі досягнення у сфері архітектури, дизайну інтер’єру, ландшафтного, продуктового й графічного дизайну.

Фото: Іван Авдєєнко

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Опубліковано: 10 липня 2025
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