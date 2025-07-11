Оригінальну сумку Hermès, що належала Джейн Біркін, продали за рекордну суму

Аукціонний дім Sotheby's у Парижі продав оригінальну сумку Hermès Birkin, яка належала покійній акторці та співачці Джейн Біркін, за рекордні €8,6 мільйона ($10,1 мільйона).

Про це повідомили у Sotheby's.

Торги стартували з €1 мільйона ($1,7 мільйона), однак ставки стрімко зростали і за 10 хвилин сягнули рекордної суми.

Оригінальна Hermès Birkin стала найдорожчою сумкою, яку коли-небудь продавали. До цього рекорд належав Hermès Kelly Himalaya, виконаній із крокодилячої шкіри та оздобленій діамантами. У 2021 році її продали за $513 тисяч.

У 1984 році оригінальну Birkin ексклюзивно для акторки замовив тодішній виконавчий директор Hermès International SCA Жан-Луї Дюма.

Акторка згадувала в інтерв'ю, як випадково зустріла Дюма в літаку та поскаржилася, що в Hermès немає сумки, яка могла б задовольнити її потреби. Вона зробила ескіз бажаного аксесуара, і невдовзі після цього Дюма подарував акторці цю модель. Пізніше бренд запустив її у продаж під ім’ям Birkin.

Джейн Біркін продала свою сумку в 1994 році, щоб зібрати кошти для благодійної організації з боротьби зі СНІДом. Через шість років після покупки модель знову виставили на аукціон. Її новою власницею стала колекціонерка та популярна Instagram-блогерка Catherine B. Нині вона вирішила розлучитися з аксесуаром.

Фото: Mike Daines / Sotheby's