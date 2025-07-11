Hot Wheels створила набір "Назад у майбутнє" до 40-річчя фільму

Американська компанія Hot Wheels випустить колекційний набір до 40-річного ювілею культового фільму "Назад у майбутнє" режисера Роберта Земекіса.

Про це пише Hypebeast.

Набір відтворює сцену біля торгового центру Twin Pines Mall у масштабі 1:64.

Його особливістю є перша лита модель фургона GMC Value Van Дока Брауна, а також оновлена машина часу DeLorean DMC-12 із ексклюзивним дизайном.

Фанати зможуть зануритися в атмосферу фільму завдяки інтерактивній упаковці, що імітує діораму. Бокс прикрашений автентичною кінографікою, а транспортні засоби оснащені колесами Real Riders для додаткового реалізму.

Колекційний набір стане доступним з 24 липня і коштуватиме $32. Кожен покупець може придбати не більше двох екземплярів.

Перший фільм трилогії “Назад у майбутнє” вийшов у 1985 році. Це історія про підлітка, що випадково перемістився машиною часу в 1950-ті, де він натрапляє на своїх батьків, учнів середньої школи.