Acne Studios створив колаборацію з митцем Такуро Куватою для магазину в Токіо

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Артем Черничко
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Шведський модний дім Acne Studios оголосив про колаборацію з японським керамістом Такуро Куватою на честь відкриття свого нового флагманського магазину в токійському кварталі Аояма.

Такуро Кувата відомий своїми оригінальними роботами, які черпають натхнення з концепцій вабі-сабі — краси, що знаходиться в недосконалості та непостійності, та кінцугі — мистецтва ремонту розбитих предметів золотим лаком. Кувата переосмислює традиційну японську кераміку, розглядаючи колаборацію як шлях до створення нових ідей.

Кувата перевтілив низку продуктів Acne Studios для капсульної колекції бренду. Серед них — сумка Camero, джинсові вироби з ефектом trompe-l’œil (обман зору), керамічні вироби з денімним принтом (наприклад, чашки) і гаманець. Колекція буде доступна лише у магазині Acne Studios Aoyama в Токіо.

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Опубліковано: 14 липня 2025
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