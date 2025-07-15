Рюкзак у формі навушників AirPods створили в США

Американський бренд вуличного одягу Bravest Studios створив рюкзак AirPack у формі футляра Apple AirPods із відділеннями-”навушниками”.

Про це пише designboom.

Дизайн рюкзака повністю відповідає оригінальному футляру AirPods, але у збільшеному масштабі. Замість магнітного замка, як в оригінальному кейсі, рюкзак має блискавку по периметру. Розкривши її, користувач отримує доступ до двох внутрішніх знімних відділень, що мають форму навушників-вкладишів.

Ці відділення порожнисті й куполоподібні, що дозволяє розміщувати в них об'ємні предмети. Рюкзак має об'єм 44 літри та оснащений спеціальним відділенням для ноутбука, регульованими лямками й ручкою.

Аксесуар буде доступний на сайті бренду з 25 липня. До цього його можна побачити на pop-up виставці в нью-йоркському районі Сохо з 19 липня.

Бренд Bravest Studios був заснований у 2020 році в Брукліні, Нью-Йорк. Він відомий своїми аксесуарами й одягом, часто з провокаційним і грайливим переосмисленням популярної культури та відомих брендів.