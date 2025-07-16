Оголосили номінантів премії "Еммі-2025": у лідерах — "Розрив" і "Пінгвін"
Американська телевізійна академія оголосила номінантів 77-ї премії “Еммі” (Emmy Award).
Про це пише Variety.
Лідером за кількістю номінацій став серіал "Розрив" від Apple TV+. Проєкт представлений у 27 категоріях, включно з "Найкращим драматичним серіалом".
На другому місці — мінісеріал "Пінгвін" від HBO (24 номінації), далі йдуть серіали "Студія" та "Білий лотос" (по 23).
"Студія" Сета Роґена також стала рекордсменом за кількістю номінацій серед комедій, перевершивши досягнення "Ведмедя" у 2024 році.
Список усіх номінантів
Найкращий драматичний серіал
- "Останні з нас"
- "Розрив"
- "Білий лотос"
- "Андор"
- "Дипломатка"
- "Рай"
- "Лікарня Пітт"
- "Кульгаві коні"
Найкращий комедійний серіал
- "Ведмідь"
- "Убивства в одній будівлі"
- "Початкова школа Ебботт"
- "Ніхто цього не хоче"
- "Хитрощі"
- "Правдива терапія"
- "Студія"
- "Чим ми займаємося в тінях"
Найкращий мінісеріал
- "Юнацтво"
- "Пінгвін"
- "Чорне дзеркало"
- "Вмерти заради сексу"
- "Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів"
Найкраща чоловіча роль (у драматичному серіалі)
- Педро Паскаль ("Останні з нас")
- Адам Скотт ("Розрив")
- Стерлінґ К. Браун ("Рай")
- Ґері Олдмен ("Кульгаві коні")
- Ноа Вайл ("Лікарня Пітт")
Найкраща жіноча роль (у драматичному серіалі)
- Белла Рамзі ("Останні з нас")
- Брітт Ловер ("Розрив")
- Кеті Бейтс ("Метлок")
- Шерон Горґен ("Погані сестри")
- Кері Расселл ("Дипломатка")
Найкращий актор (у комедійному серіалі)
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
- Сет Роґен ("Студія")
- Адам Броді ("Ніхто цього не хоче")
- Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")
- Джейсон Сіґел ("Правдива терапія")
Найкраща акторка (у комедійному серіалі)
- Айо Едебірі ("Ведмідь")
- Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")
- Узо Адуба ("Резиденція")
- Крістен Белл ("Ніхто цього не хоче")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
Найкращий актор другого плану (у драматичному серіалі)
- Зак Черрі ("Розрив")
- Трамелл Тіллман ("Розрив")
- Джон Туртурро ("Розрив")
- Джейсон Айзекс ("Білий лотос")
- Сем Роквелл ("Білий лотос")
- Волтон Ґоґґінз ("Білий лотос")
- Джеймс Марсден ("Рай")
Найкраща акторка (у драматичному серіалі)
-
Патриція Аркетт ("Розрив")
-
Керрі Кун ("Білий лотос")
-
Паркер Поузі ("Білий лотос")
-
Наташа Ротвелл ("Білий лотос")
-
Еймі Лі Вуд ("Білий лотос")
-
Кетрін Ланаса ("Лікарня Пітт")
-
Джуліенн Ніколсон ("Рай")
Найкращий актор другого плану (у комедійному серіалі)
-
Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")
-
Айк Барігольтц ("Студія")
-
Колман Домінґо ("Чотири пори року")
-
Гаррісон Форд ("Правдива терапія")
-
Майкл Урі ("Правдива терапія")
-
Джефф Гіллер ("Хтось десь")
-
Бовен Ян (SNL)
Найкраща акторка другого плану (у комедійному серіалі)
-
Джанелл Джеймс ("Початкова школа Ебботт")
-
Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Ебботт")
-
Кетрін Ган ("Студія")
-
Лайза Колон-Заяс ("Ведмідь")
-
Кетрін О'Гара ("Студія")
-
Ганна Ейнбіндер ("Хитрощі")
-
Джессіка Вільямс ("Правдива терапія")
Найкращий актор у мінісеріалі або телепроєкті
-
Колін Фаррелл ("Пінгвін")
-
Стівен Ґрегем ("Юнацтво")
-
Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")
-
Браян Тайрі Генрі ("Наркозлодії")
-
Купер Кох ("Чудовиська")
Найкраща акторка у мінісеріалі або телепроєкті
-
Крістін Міліоті ("Пінгвін")
-
Кейт Бланшетт ("Дисклеймер")
-
Меґанн Фагі ("Сирени")
-
Рашида Джонс ("Чорне дзеркало")
-
Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")
Найкращий актор другого плану у мінісеріалі або телепроєкті
-
Хав'єр Бардем ("Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів")
-
Білл Кемп ("Презумпція невинуватості")
-
Овен Купер ("Юнацтво")
-
Роб Ділейні ("Вмерти заради сексу")
-
Пітер Саршґорд ("Презумпція невинуватості")
-
Ешлі Волтерс ("Юнацтво")
Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі або телепроєкті
-
Ерін Догерті ("Юнацтво")
-
Дейдра О'Коннелл ("Пінгвін")
-
Рут Неґґа ("Презумпція невинуватості")
-
Хлої Севіньї ("Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів")
-
Дженні Слейт ("Вмерти заради сексу")
-
Крістін Тремарко ("Юнацтво")
Найкращий анімаційний серіал
- “Аркейн”
- “Любов, смерть, роботи”
- “Бургерна Боба”
- “Сімпсони”
- “Звичайні побічки”
Церемонія нагородження “Еммі” відбудеться 14 вересня на каналі CBS і платформі Paramount+.
Фото: Apple TV+