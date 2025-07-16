Оголосили номінантів премії "Еммі-2025": у лідерах — "Розрив" і "Пінгвін"

Американська телевізійна академія оголосила номінантів 77-ї премії “Еммі” (Emmy Award).

Про це пише Variety.

Лідером за кількістю номінацій став серіал "Розрив" від Apple TV+. Проєкт представлений у 27 категоріях, включно з "Найкращим драматичним серіалом".

На другому місці — мінісеріал "Пінгвін" від HBO (24 номінації), далі йдуть серіали "Студія" та "Білий лотос" (по 23).

"Студія" Сета Роґена також стала рекордсменом за кількістю номінацій серед комедій, перевершивши досягнення "Ведмедя" у 2024 році.

Список усіх номінантів

Найкращий драматичний серіал

"Останні з нас"

"Розрив"

"Білий лотос"

"Андор"

"Дипломатка"

"Рай"

"Лікарня Пітт"

"Кульгаві коні"

Найкращий комедійний серіал

"Ведмідь"

"Убивства в одній будівлі"

"Початкова школа Ебботт"

"Ніхто цього не хоче"

"Хитрощі"

"Правдива терапія"

"Студія"

"Чим ми займаємося в тінях"

Найкращий мінісеріал

"Юнацтво"

"Пінгвін"

"Чорне дзеркало"

"Вмерти заради сексу"

"Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів"

Найкраща чоловіча роль (у драматичному серіалі)

Педро Паскаль ("Останні з нас")

Адам Скотт ("Розрив")

Стерлінґ К. Браун ("Рай")

Ґері Олдмен ("Кульгаві коні")

Ноа Вайл ("Лікарня Пітт")

Найкраща жіноча роль (у драматичному серіалі)

Белла Рамзі ("Останні з нас")

Брітт Ловер ("Розрив")

Кеті Бейтс ("Метлок")

Шерон Горґен ("Погані сестри")

Кері Расселл ("Дипломатка")

Найкращий актор (у комедійному серіалі)

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Сет Роґен ("Студія")

Адам Броді ("Ніхто цього не хоче")

Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")

Джейсон Сіґел ("Правдива терапія")

Найкраща акторка (у комедійному серіалі)

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")

Узо Адуба ("Резиденція")

Крістен Белл ("Ніхто цього не хоче")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкращий актор другого плану (у драматичному серіалі)

Зак Черрі ("Розрив")

Трамелл Тіллман ("Розрив")

Джон Туртурро ("Розрив")

Джейсон Айзекс ("Білий лотос")

Сем Роквелл ("Білий лотос")

Волтон Ґоґґінз ("Білий лотос")

Джеймс Марсден ("Рай")

Найкраща акторка (у драматичному серіалі)

Патриція Аркетт ("Розрив")

Керрі Кун ("Білий лотос")

Паркер Поузі ("Білий лотос")

Наташа Ротвелл ("Білий лотос")

Еймі Лі Вуд ("Білий лотос")

Кетрін Ланаса ("Лікарня Пітт")

Джуліенн Ніколсон ("Рай")

Найкращий актор другого плану (у комедійному серіалі)

Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")

Айк Барігольтц ("Студія")

Колман Домінґо ("Чотири пори року")

Гаррісон Форд ("Правдива терапія")

Майкл Урі ("Правдива терапія")

Джефф Гіллер ("Хтось десь")

Бовен Ян (SNL)

Найкраща акторка другого плану (у комедійному серіалі)

Джанелл Джеймс ("Початкова школа Ебботт")

Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Ебботт")

Кетрін Ган ("Студія")

Лайза Колон-Заяс ("Ведмідь")

Кетрін О'Гара ("Студія")

Ганна Ейнбіндер ("Хитрощі")

Джессіка Вільямс ("Правдива терапія")

Найкращий актор у мінісеріалі або телепроєкті

Колін Фаррелл ("Пінгвін")

Стівен Ґрегем ("Юнацтво")

Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")

Браян Тайрі Генрі ("Наркозлодії")

Купер Кох ("Чудовиська")

Найкраща акторка у мінісеріалі або телепроєкті

Крістін Міліоті ("Пінгвін")

Кейт Бланшетт ("Дисклеймер")

Меґанн Фагі ("Сирени")

Рашида Джонс ("Чорне дзеркало")

Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")

Найкращий актор другого плану у мінісеріалі або телепроєкті

Хав'єр Бардем ("Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів")

Білл Кемп ("Презумпція невинуватості")

Овен Купер ("Юнацтво")

Роб Ділейні ("Вмерти заради сексу")

Пітер Саршґорд ("Презумпція невинуватості")

Ешлі Волтерс ("Юнацтво")

Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі або телепроєкті

Ерін Догерті ("Юнацтво")

Дейдра О'Коннелл ("Пінгвін")

Рут Неґґа ("Презумпція невинуватості")

Хлої Севіньї ("Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів")

Дженні Слейт ("Вмерти заради сексу")

Крістін Тремарко ("Юнацтво")

Найкращий анімаційний серіал

“Аркейн”

“Любов, смерть, роботи”

“Бургерна Боба”

“Сімпсони”

“Звичайні побічки”

Церемонія нагородження “Еммі” відбудеться 14 вересня на каналі CBS і платформі Paramount+.

Фото: Apple TV+