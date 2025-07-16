Оголосили номінантів премії "Еммі-2025": у лідерах — "Розрив" і "Пінгвін"

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Ірина Маймур
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Американська телевізійна академія оголосила номінантів 77-ї премії “Еммі” (Emmy Award).

Про це пише Variety.

Лідером за кількістю номінацій став серіал "Розрив" від Apple TV+. Проєкт представлений у 27 категоріях, включно з "Найкращим драматичним серіалом".

На другому місці — мінісеріал "Пінгвін" від HBO (24 номінації), далі йдуть серіали "Студія" та "Білий лотос" (по 23).

"Студія" Сета Роґена також стала рекордсменом за кількістю номінацій серед комедій, перевершивши досягнення "Ведмедя" у 2024 році.

Список усіх номінантів

Найкращий драматичний серіал

  • "Останні з нас"
  • "Розрив"
  • "Білий лотос"
  • "Андор"
  • "Дипломатка"
  • "Рай"
  • "Лікарня Пітт"
  • "Кульгаві коні"

Найкращий комедійний серіал

  • "Ведмідь"
  • "Убивства в одній будівлі"
  • "Початкова школа Ебботт"
  • "Ніхто цього не хоче"
  • "Хитрощі"
  • "Правдива терапія"
  • "Студія"
  • "Чим ми займаємося в тінях"

Найкращий мінісеріал

  • "Юнацтво"
  • "Пінгвін"
  • "Чорне дзеркало"
  • "Вмерти заради сексу"
  • "Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів"

Найкраща чоловіча роль (у драматичному серіалі)

  • Педро Паскаль ("Останні з нас")
  • Адам Скотт ("Розрив")
  • Стерлінґ К. Браун ("Рай")
  • Ґері Олдмен ("Кульгаві коні")
  • Ноа Вайл ("Лікарня Пітт")

Найкраща жіноча роль (у драматичному серіалі)

  • Белла Рамзі ("Останні з нас")
  • Брітт Ловер ("Розрив")
  • Кеті Бейтс ("Метлок")
  • Шерон Горґен ("Погані сестри")
  • Кері Расселл ("Дипломатка")

Найкращий актор (у комедійному серіалі)

  • Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
  • Сет Роґен ("Студія")
  • Адам Броді ("Ніхто цього не хоче")
  • Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")
  • Джейсон Сіґел ("Правдива терапія")

Найкраща акторка (у комедійному серіалі)

  • Айо Едебірі ("Ведмідь")
  • Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")
  • Узо Адуба ("Резиденція")
  • Крістен Белл ("Ніхто цього не хоче")
  • Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкращий актор другого плану (у драматичному серіалі)

  • Зак Черрі ("Розрив")
  • Трамелл Тіллман ("Розрив")
  • Джон Туртурро ("Розрив")
  • Джейсон Айзекс ("Білий лотос")
  • Сем Роквелл ("Білий лотос")
  • Волтон Ґоґґінз ("Білий лотос")
  • Джеймс Марсден ("Рай")

Найкраща акторка (у драматичному серіалі)

  • Патриція Аркетт ("Розрив")

  • Керрі Кун ("Білий лотос")

  • Паркер Поузі ("Білий лотос")

  • Наташа Ротвелл ("Білий лотос")

  • Еймі Лі Вуд ("Білий лотос")

  • Кетрін Ланаса ("Лікарня Пітт")

  • Джуліенн Ніколсон ("Рай")

Найкращий актор другого плану (у комедійному серіалі)

  • Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")

  • Айк Барігольтц ("Студія")

  • Колман Домінґо ("Чотири пори року")

  • Гаррісон Форд ("Правдива терапія")

  • Майкл Урі ("Правдива терапія")

  • Джефф Гіллер ("Хтось десь")

  • Бовен Ян (SNL)

Найкраща акторка другого плану (у комедійному серіалі)

  • Джанелл Джеймс ("Початкова школа Ебботт")

  • Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Ебботт")

  • Кетрін Ган ("Студія")

  • Лайза Колон-Заяс ("Ведмідь")

  • Кетрін О'Гара ("Студія")

  • Ганна Ейнбіндер ("Хитрощі")

  • Джессіка Вільямс ("Правдива терапія")

Найкращий актор у мінісеріалі або телепроєкті

  • Колін Фаррелл ("Пінгвін")

  • Стівен Ґрегем ("Юнацтво")

  • Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")

  • Браян Тайрі Генрі ("Наркозлодії")

  • Купер Кох ("Чудовиська")

Найкраща акторка у мінісеріалі або телепроєкті

  • Крістін Міліоті ("Пінгвін")

  • Кейт Бланшетт ("Дисклеймер")

  • Меґанн Фагі ("Сирени")

  • Рашида Джонс ("Чорне дзеркало")

  • Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")

Найкращий актор другого плану у мінісеріалі або телепроєкті

  • Хав'єр Бардем ("Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів")

  • Білл Кемп ("Презумпція невинуватості")

  • Овен Купер ("Юнацтво")

  • Роб Ділейні ("Вмерти заради сексу")

  • Пітер Саршґорд ("Презумпція невинуватості")

  • Ешлі Волтерс ("Юнацтво")

Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі або телепроєкті

  • Ерін Догерті ("Юнацтво")

  • Дейдра О'Коннелл ("Пінгвін")

  • Рут Неґґа ("Презумпція невинуватості")

  • Хлої Севіньї ("Чудовиська: Історія Лайла і Еріка Менендесів")

  • Дженні Слейт ("Вмерти заради сексу")

  • Крістін Тремарко ("Юнацтво")

Найкращий анімаційний серіал

  • “Аркейн”
  • “Любов, смерть, роботи”
  • “Бургерна Боба”
  • “Сімпсони”
  • “Звичайні побічки”

Церемонія нагородження “Еммі” відбудеться 14 вересня на каналі CBS і платформі Paramount+.

Фото: Apple TV+

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Опубліковано: 16 липня 2025
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