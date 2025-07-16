Паспортне фото Мерилін Монро продали на аукціоні

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Артем Черничко
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Паспортну фотографію Мерилін Монро, зроблену в день її підготовки до медового місяця з бейсболістом Джо Ді Маджо у 1954 році, продали на аукціоні в Бостоні за $21 тисячу.

Про це пише PetaPixel.

Мініатюрне зображення розміром 5,72 на 6,99 см містить особистий підпис акторки: "Пану Болдсу, дякую та мої найтепліші вітання, Мерилін Монро Ді Маджо”. Цінність фото також у тому, що на ньому зірка написала своє офіційне ім'я – Норма Джин Ді Маджо, яке вона змінила після розставання того ж року.

Історія знімка датована 29 січня 1954 року, коли Мерилін Монро й Джо Ді Маджо оформлювали в Сан-Франциско паспорти для своєї поїздки в Японію. У процесі виявилося, що Монро не мала необхідного паспортного фото. Тоді Ді Маджо відправився до найближчого фотоательє і через пів години повернувся з готовими знімками. Один із них він передав паспортному офіцеру Гаррі Болдсу, чиє ім'я фігурує на світлині.

Поїздка до Японії стала поворотним моментом в їхніх коротких стосунках, що тривали дев’ять місяців. Посилена увага до Мерилін під час її виступів, зокрема перед американськими військовими у Кореї, викликала дискомфорт у Джо через його прагнення до більш традиційних стосунків.

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Опубліковано: 16 липня 2025
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