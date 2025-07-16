Український дизайнер створив концепт електрофургона з футуристичним дизайном

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Ірина Маймур
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Український автодизайнер Роман Прядко презентував перші рендери електромобіля MEGO, створеного спільно з компанією Megoelectric UA.

Авто виглядає як модуль космічного шатла. Воно має чіткі лінії, рубані форми й геометрично вивірений корпус. Прядко називає модель "земним шатлом для щоденних міських місій".

Фургон створений для щільної міської інфраструктури. Його габарити — 2800 × 1300 × 1700 мм. Це робить MEGO компактнішим за Smart і дає змогу легко паркуватися навіть у найзавантаженіших районах.

Дизайнер зазначає, що MEGO — це більше, ніж просто автомобіль. Він втілює ідею "особистої капсули часу", яка переносить футуристичну естетику в сучасні міста.

Роман Прядко відомий своїми нетиповими дизайнерськими рішеннями. Раніше він уже показував віртуальні проєкти оновленого “Запорожця”, а також презентував концепти для модернізації "Таврії" та ЛуАЗу.

Візуалізації: Роман Прядко

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Опубліковано: 16 липня 2025
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